中資收購日本離島引警戒 笠佐島民發起「保島募資」

（中央社記者戴雅真東京1日專電）日本各地近年接連發生土地遭中國資本收購的案例，其中位於瀨戶內海、山口縣的笠佐島成為最新焦點。這座人口僅7人的小島，部分土地被中國人購入後，引發島民對安全保障與「整座島恐被中國資本吞併」的深層憂慮，當地居民已發起群眾募資，試圖將土地買回。

產經新聞、朝日電視台報導，笠佐島位於周防大島外海，距離小松港約2公里，面積約94萬平方公尺，相當於20個東京巨蛋大小，與本土的交通仰賴每天3至4班往返的聯絡船。

該島因海流湍急，能夠釣到竹筴魚與真鯛，長期以來是人氣釣魚地點，但隨著人口高齡化，目前島上僅有5戶7人居住。

●中國人買地、設施已進場 島民憂心升高

近期，笠佐島上一處土地遭中國人購入，引起居民注意。島民指出，山林遭砍伐後，道路已鋪設完成。竹林間的電線桿標示施工時間為「2024年12月」。根據土地登記資料，居住在上海的中國籍買主及其妻子、友人共3人，於2017年11月至2018年8月間購入島上2筆土地，合計約3651平方公尺。

負責交易的不動產業者表示，買主是在網路上看到土地出售資訊後主動聯繫，業者多次前往上海洽談，買主表示過去任職於3家日本企業，想要買地蓋別墅，業者判斷「沒有問題」而促成交易。據悉，該名中國買主甚至曾表達有意興建碼頭，可能用於停泊遊艇。

然而，這些動向令島上居民極為不安。

●戰略位置敏感 安全疑慮浮現

根據相關報導，笠佐島位於瀨戶內海要衝，距離駐日美軍岩國基地約20公里，距海上自衛隊吳基地約50公里。瀨戶內海本身即為日本重要海上交通樞紐，潛艦與護衛艦頻繁進出，周邊並散布多處自衛隊與美軍設施。

島民指出，只要有船，便能在瀨戶內海自由航行，單程1至1個半小時內即可抵達吳基地、舊陸軍砲台遺跡所在地的江田島、松山市等地，不僅可近距離觀察軍事動態，也引發對情報與軍事安全的疑慮。

「守護笠佐島之會」代表八木秀也直言，「那一帶是非常重要的位置，如果島上（因為高齡化）沒人了，真的什麼事都可能發生」。

岩國市議員石本崇也警告，「再這樣下去，那座島最終可能變成中國人的島，這樣真的可以嗎？守住那座島，就是守住日本」。

●中資關注瀨戶內海 離島成新目標

報導指出，中國資本近年對瀨戶內海高度關注，不僅是笠佐島，廣島市外海的多座離島也陸續出現中國人購置不動產。不動產業者透露，笠佐島詢問熱度極高，除上海外，還有來自大連的視察團，甚至有居住在東京都、埼玉縣的中國人開出高價求購。

該業者自稱擁有笠佐島7成以上土地，並表示「希望整體轉售給企業，即便是中國資本，只要合法就沒問題」。不過，隨著社會爭議升溫，業者坦言從去年7月起已暫停與中國資本的進一步交涉。

●法律漏洞引爭議 重要土地調查被批形同虛設

日本在1994年簽署世界貿易組織（WTO）「服務貿易總協定」（GATS），賦予外國人與日本人同等取得不動產的權利。相較之下，多數WTO成員國對外國人購地設有嚴格限制，使日本的高度開放政策顯得格外突出。

相關報導提到，儘管日本於2022年全面施行「重要土地等調查法」，可針對重要防衛設施的周邊土地進行調查，但範圍僅限於設施周邊1公里，且僅具「調查」與「勸告」權限，缺乏實質執行力，遭批漏洞百出。

笠佐島並不在該法適用範圍內，目前也尚無能直接規範外國人購買土地的法律。因此，國會議員成立跨黨派的議員聯盟，要求加強相關管制。

此外，中國有「國防動員法」，規定在緊急事態發生時，無論國內外，中國政府都可以徵用公民擁有的土地與設施，還有「國家情報法」，強制公民協助情報工作。若是「有事」，無法完全排除這些島嶼被利用的可能性。

●島民發起募資 盼守住家園

面對不安情勢，八木秀也等島民自去年12月10日起發起群眾募資，希望籌集2000萬日圓（約新台幣400萬元）將土地買回。半個月內已經募得超過200萬日圓。

針對外國人取得日本國土的問題，日本政府也開始採取行動。

經濟安全保障擔當大臣小野田紀美去年12月16日說：「為了消除國民對外國人不動產取得的疑慮，我們將與相關部會合作，研議如何適切地公開已掌握的資訊。」

從今年度起，日本政府將強制要求在辦理不動產所有權移轉登記等申報手續時，必須登記國籍；居住在海外人士購買日本不動產，也將全部納入申報對象。（編輯：唐聲揚）1150101