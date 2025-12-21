中資油輪遭扣押！川普海上封鎖委內瑞拉 美媒爆：非受制裁船隻

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普對委內瑞拉實施海上封鎖，20日清晨再於該國外海扣押一艘油輪。據美國網路媒體Axios報導，此船為中資巴拿馬籍油輪，但並非川普16日封鎖中的「受制裁」船隻。知情人士透露，美方此舉在於強調，加勒比海所集結的重兵，並非作秀。

示意圖。繼「船長」號後，20日清晨又有一艘中資油輪於委內瑞拉外海，遭到了美方的攔截，而且還屬於非受制裁的船隻。（圖／翻攝自X平台 @Megatron_ron）

並非局限於制裁名單船隻

此船為繼10日的「船長」號（Skipper）以來，第二艘於委內瑞拉附近公海遭扣押的油輪。其中一名聽取攔截行動簡報的人士直言：「這是給馬杜洛（Nicolás Maduro）的訊息。」

馬杜洛是委內瑞拉的獨裁者，遭到川普政府指控為「販毒恐怖分子」（narco-terrorist），並被懸賞通緝。

川普於16日宣布實施海上封鎖，對象是所有美方制裁名單上為委內瑞拉服務的船隻。話雖如此，Axios此前已報導，川普的顧問們認為，其實所有載運委內瑞拉原油的船隻，都是美方扣押的對象。

因應川普封鎖令，馬杜洛派出兩艘未在制裁名單的油輪載運自家原油，並且當中至少一艘受到委內瑞拉軍艦的護航。

軍艦護航也沒用

但油輪航跡追蹤公司的負責人邁達尼（Samir Madani）表示，20日清晨遭登船的油輪，從委內瑞拉出發時受到海軍護衛，可在公海被攔截時，身邊連一艘軍艦都沒有。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於當天下午X平台發文，張貼一艘中資巴拿馬籍油輪被扣押的影像，該船運載了180萬桶石油。諾姆聲稱；「美國會持續追擊非法轉運、用以資助該區域販毒恐怖主義的受制裁石油。我們會找到你，我們會阻止你。」

重兵集結非作秀

Axios指出，美方目前僅承認自家公司雪佛羅（Chevron）載運委內瑞拉石油，但川普部分幕僚想將相關協議喊卡，以便進一步對馬杜洛的石油經濟施壓。

另一名獲悉行動簡報的知情人士稱，攔截的決定，是要證明現在所集結的空前重兵，並非作秀。該名人士說道：「即便我們沒扣押石油，這也告訴了所有決定玩這遊戲的人，我們可以隨意把你攔下。有誰還會願意冒風險？」

