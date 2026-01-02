中資買日本離島引國安憂慮 島民發起募資購回土地

遠眺小島，四周被海水環繞，岸邊還有美麗沙灘，這裡是日本山口縣的笠佐島，由於附近海流湍急，長期以來是人氣釣魚地點，但因為高齡化，島上人口只有7人，近期因為中國資金收購島上土地引發爭議。

日本山口縣笠佐島居民表示，「中國的房仲業者時不時會過來，他們會往山裡去，還在那邊立起了好幾個大紅色柱子。」

「守護笠佐島之會」代表八木秀也指出，「那邊高高的鐵塔再往裡面一點就是岩國基地，那裡的正對面，就是海上自衛隊吳基地，這是非常重要的地區。」

當地居民擔憂安全保障，甚至整座島都可能被中國資金吞併，還發起群眾募資，試圖把土地買回。其實島民的憂慮不是空穴來風，笠佐島位在瀨戶內海要衝，距離駐日美軍岩國基地大約20公里，離海上自衛隊吳基地約50公里，中國人士來買地，已經引發情報跟軍事安全的隱憂。

日台後援會名譽顧問/開南大學副校長陳文甲說：「這些海外土地在極端情況之下，存在被中國利用的一個風險，所以這也讓日本不得不從國安角度來重新檢視。」

瀨戶內海是日本的海上交通樞紐之一，加上周邊有多處自衛隊跟美軍設施，陳文甲認為，笠佐島的商業觀光價值不高，中國資金買地可能有政治或其他目的。學者李世暉更觀察到，日本賦予外國人跟日本人同等取得不動產的權利，相對開放，而中國資金早就對日本敏感土地蠶食鯨吞。

政大日本研究碩博士學位學程教授李世暉認為，「將日本的防衛省的周邊的不動產，有大量中國人購買土地的跡象，也出現中國人購置水源地的現象，是不是中國透過自由市場、去滲透。」

李世暉分析，中國有《國防動員法》跟《國家情報法》，緊急事態，例如台海衝突或是中日摩擦，中國政府都可以徵用公民在海外的土地強制協助情報工作。

為了防堵中國資金持續購買或透過他國資金買日本土地，日方已經在討論外國人買地的事前審查可能性，至於已經被買走的土地是否有辦法拿回來，因為涉及國際外交層面，日方還要從長計議。