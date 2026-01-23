中資赴港上市太熱？中國證監會擬增設300億人民幣門檻，確保IPO品質並「去蕪存菁」

無論是前一批生醫、到近期的人工智慧（AI）熱潮，大批來自中國本土的新創企業，非常熱衷於赴港掛牌上市，甚至將此行為視作公司重要指標。但是，就在香港 IPO募資市場再度升溫之際，中國監管機構傳出、將對內部「品質」祭出限制和管制。知情人士透露，中國證監會（CSRC）正考慮、提高中資企業赴港上市的准入門檻，以應對募資熱潮中，大量湧現企業素質良莠不一、濫用規則套利等問題。

《彭博》報導指出，知情人士透露，中國證監會正在研議調整中資企業赴港上市的監管標準，其中一項具體措施，將可能是「設定最低市值門檻」。據了解，有中資券商私下接獲指示，建議如有意在香港上市的企業，公司市值應達到300億人民幣（約新台幣1357.6億元）或以上。低於該門檻的小型企業，將可能難以獲得證監會核准。

目前，香港市場上有超過350家企業，正在排隊等待上市。光是2026年前三個星期，香港已完成11筆 IPO、籌集大約40億美元（約新台幣1262億元）。其中，鋰電池巨頭寧德時代52.6億美元（約新台幣1660億元）上市，更成市場高度關注焦點。

IPO 品質告急

中國監管機構的擔憂，並非空穴來風。隨著從2023年改為「備案制」後，申請上市門檻相對放寬，卻也導致大量實際營收微薄、持續虧損且缺乏核心技術的中小型企業，也想藉由IPO炒作話題和吸引資金，大量湧入申請上市。

中國大陸知名連鎖飲料品牌「蜜雪冰城」正式在香港上市。（翻攝自香港證交所）

更令主管機關感到無奈的是，部分承銷銀行與中介機構，為了能加快效率，竟出現使用AI平台生成申請文件、對客戶業務缺乏基本了解等失職行為。此外，就連協助上市這塊市場，也因此出現削價競爭，部分中國律師事務所為了訂單，甚至打出服務收費僅標準費用1/10低價，嚴重侵蝕專業審查的品質。

港交所行政總裁陳翊庭日前在達沃斯受訪時，強調赴港IPO的品質，絕對是「不容妥協」的一點，她還強調速度必須與品質並行。事實上，香港證監會與港交所在12月曾對送件品質低落的投資銀行發出警告信，顯示兩地監管機構對於IPO熱潮，都存在一致的觀點和做法。

大型企業仍是募資主流

儘管政策可能收緊，甚至增加門檻，但這些傳聞似乎對真正的大型企業，影響非常有限。舉例來說，正在排隊的養殖巨頭牧原食品、能量飲料大廠東鵬飲料，兩家大廠募資額預計超過10億美元（約新台幣315.6億元），目前暫無跡象顯示會受到新限制衝擊。

被視為MiniMax對手的智譜，在港股掛牌上市。（翻攝自香港交易所粉專）

分析師認為，中國監管機構此舉，這或許能讓港股未來可見的上市新股，更具規模與穩定性，對投資人似乎更有保障，但對於那些急需擴張資金的小型科技新創公司來說，赴港融資的難度，恐怕將大幅提升。

