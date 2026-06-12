中資車企翻車！寧德時代排廢水 比亞迪爆血汗遭匈牙利徹查

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國際中心／綜合報導

中國電動車龍頭寧德時代與比亞迪在匈牙利連遭挫折。（示意圖／翻攝自pixabay）

中國電動車與電池雙雄在歐洲踢到大鐵板！中國電池龍頭「寧德時代」（CATL）位於匈牙利德布勒森的廠房，因涉嫌違法偷排綠色廢液，6月5日遭當地政府正式提告。無獨有偶，電動車大廠「比亞迪」（BYD）在匈牙利的建廠計畫也爆出狂壓榨勞工、超時工作等醜聞，慘遭開罰。隨著匈牙利新政府上台並祭出鐵腕監管，中資企業在歐洲的擴張版圖恐面臨空前危機。

根據匈牙利媒體報導，哈伊杜－比豪爾州政府指控，寧德時代工廠在5月5日晚間，將俗稱「綠色液體」的工業廢料直接灌入市區下水道。主管機關火速撤銷該廠的廢水預處理許可，並勒令限期大掃除。儘管寧德時代緊急補救，但仍逃不過遭當局開罰的命運。

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針對這起廢水外洩案，新執政的尊重與自由黨（TISZA）國會議員塔爾卡尼（Tarkányi）曾出面爆料，廠區附近的地下水測出致命化學溶劑「N-甲基吡咯烷酮」（NMP）。不過，州政府出面澄清，目前採集的樣本並未發現有害物質超標，強調一切依官方認證的數據為準。眼見紙包不住火，寧德時代出面道歉，將鍋甩給承包商，聲稱是測試洩漏時染料管線堵塞惹禍，承諾未來會嚴加看管。

不只寧德時代大翻車，比亞迪在匈牙利南部塞格德的汽車廠也深陷泥淖。勞權組織「中國勞工觀察」（China Labor Watch）痛批，比亞迪透過層層外包，從中國狂塞大量廉價勞工到匈牙利蓋廠，甚至爆出「血汗做工」、不給休假還拖欠薪水。當地州政府證實，已對3家涉案包商祭出行政處分，其中1家更被直接開罰。

分析直指，中資企業接連挨刀，全因匈牙利政壇變天。前總理歐爾班（Viktor Orban）過去對中資大開綠燈，但隨著新政黨強勢介入，環保與勞權的審查力道全面升級。英國雪菲爾哈萊姆大學（Sheffield Hallam University）教授勞拉．墨菲（Laura Murphy）分析，從巴西到匈牙利，各國正緊盯中國海外投資的剝削黑幕。比亞迪雖急忙要求包商簽署切結書，但在當局鋪天蓋地的徹查下，中國車企的歐洲淘金夢恐將難上加難。

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