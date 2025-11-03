即時中心／林耿郁報導

印尼峇里島當局近日下令暫停一項由中國開發商建設、位於知名景點克靈金沙灘（Kelingking Beach）斷崖上的玻璃電梯工程，原因包括疑似破壞天然景觀、未取得完整許可證照等；該工程已引來當地居民、國際遊客強烈反彈。

人工退散！BBC報導，這處被稱為「暴龍斷崖」（T-Rex cliff）的克靈金沙灘，是峇里島附近小島努沙佩尼達（Nusa Penida）最具代表性的觀光熱點，因斷崖形似暴龍頭部而爆紅，每年吸引數十萬名遊客前來拍照。

但下切海灘需攀爬陡峭山徑，下行45至60分鐘、上行近兩小時，交通極度不便，引發「觀光動線改善」的討論。

中資亂切峭壁蓋電梯 引爆民怨

由中國「凱世集團」投資興建的182公尺高斜面玻璃電梯，原計畫耗資1,200萬美元（約新台幣3.7億元），以縮短遊客下抵沙灘耗時。

但電梯工程初始階段便已切割斷崖，畫面曝光後引發爭議，網友批評工程「破壞原始生態美景」、「以破壞換觀光利益」，根本是捨本逐末。

「遊客不是來峇里島看電梯，他們來看的是天然景色。」當地居民對《Bali Sun》表示失望，有旅客更在社群留言怒斥：「峇里島不是中國城市，不該被人造建設硬塞滿。」

峇里島參議員尼露‧杰蘭蒂克（Niluh Djelantik）長期挺身反對該案，稱其為「風險極高的虛榮工程」，並於停工前夕公開喊話：「守護峇里島的美，不要替遊客鋪設通往災難的捷徑。」

當局指出，除了環保疑慮外，爭議工程還被查出未取得合法環評與建照，成為勒令停工的關鍵原因。

「方便」恐帶來更多意外

當地也有聲音質疑，若未來遊客能輕易搭乘電梯抵達沙灘，反而恐釀「觀光安全風險」。

克靈金沙灘雖景色壯麗，卻因海岸狹窄、常年遭到巨浪衝擊，早已明文禁止遊客下水，但每年仍有人因無視警示而遭大浪捲走。

民間團體擔憂，一旦電梯完工、來客數量激增，可能釀成更多憾事；如今電梯工程中斷，相關擔憂也能減輕一些。

原文出處：快新聞／中資退散！峇里島1玻璃電梯破壞環境 印尼當局下令停工

