中資錢凱港啟用 秘魯2025年出口創新紀錄

法新社3日報導，秘魯2025年的出口創下新紀錄，較前一年增長了21%，這是得益於該國中部海岸一座巨大港口的啟用。

秘魯政府表示，這個南美國家去年的出口總額達到900.8億美元，主要獲益於礦業和農產品銷售增長。

根據秘魯主管貿易的部門統計，去年對秘魯採購增加了30%的中國，仍是秘魯的主要貿易夥伴，接收了秘魯出口總額的32%。

對中國銷售的增加，得益於位在秘魯中部海岸的超級港口錢凱港(Chancay)於2024年底投入營運。

錢凱港由中國公司「中遠海運港口有限公司」(COSCO Shipping)建造，開闢了一條連接亞洲與南美洲的全新直航貿易通道。

歐盟(European Union, EU)是秘魯產品的第二大市場，其2025年的採購年增24%。

根據秘魯外貿暨觀光部(Mincetur)的統計，秘魯第三大市場是美國，去年自秘魯的進口年增6.4%。

該部強調，秘魯2025年的礦業出口年增25%，農業出口增加了18.5%。秘魯是世界第三大銅生產國。