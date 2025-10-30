中資電商在台「灰色營運」恐遭下架 淘寶親上火線急回應

非洲豬瘟疫情再度爆發，使跨境包裹成為潛在防疫漏洞。而中國電商平台淘寶與拼多多在台營運，卻未依法設立公司、納入監管體系，引發對消費者保障與境外商品風險的質疑。行政院長卓榮泰近日首度表態，將要求兩大平台「限期落地」，若未依規登記並接受管理，政府不排除要求全平台商品下架。

為何政府此時出手？

民進黨立委吳秉叡指出，境外平台若輸入動植物產品或肉品，恐引發病毒傳入風險。他並質疑淘寶與拼多多未在台合法落地，一旦商品品質或安全出問題，消費者無法有效求償。

吳秉叡強調，「若透過這些平台輸入疫區產品，萬一夾帶病毒，防疫體系恐難防堵。」他呼籲政府應比照歐盟、日本與韓國，要求電商平台在地登記、代扣稅並完成商品檢驗，才能真正保障消費者權益。

法規灰區待解，中資電商「可落地」嗎？

對於淘寶與拼多多能否在台「落地」的法律依據，經濟部長龔明鑫說明，目前台灣對中資業務採「行業別管制」，尚未開放中資從事電商業務；此外，電商經營常涉及廣告投放，而台灣未開放中資經營廣告業，因此落地程序仍存在法規灰區。

龔明鑫表示，經濟部將與陸委會、數位發展部協商，研擬如何在法規框架內加強管理與執行，確保消費者權益不因跨境平台而受損。

行政院長卓榮泰指出，企業在台從事商業行為，就必須能「負起責任」。他已要求經濟部與數位部共同研議，對境外平台設定落地期限，若拒不配合，將考慮採取「下架全站商品」等手段。

數位部也表示，針對境外未落地電商，將依《動物傳染病防治條例》公告要求平台阻斷境外應檢疫物輸入，違者可處罰鍰；此外，若涉及違規廣告投放，將依《兩岸人民關係條例》研議限制措施。

淘寶聲明怎麼說？

面對外界質疑，淘寶台灣分站今（30）日發布聲明表示，早在2018年即依循法規成立「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」，合法落地並接受主管機關監管，每年均提交業務報告。

淘寶台灣分公司與農業部動植物防疫檢疫署等涉及進口商品控管的不同監管機關，自2018年起，即建立涵蓋眾多類型違禁商品控管的對話機制，支持淘寶天貓海外所運營的淘寶跨境平台，在依循台灣主管機關要求下，導入針對台灣用戶的商品搜尋關鍵字屏蔽、下單阻斷與警語提醒、以及官方物流禁止運輸等控管措施。

從政府監管角度看，淘寶與拼多多的「落地」問題，不僅是消費者保護議題，也反映台灣在數位貿易與兩岸電商管制間的微妙平衡。

政策落實後，恐改變跨境電商的競爭版圖，也可能推動台灣重新界定「境外平台」的營運標準，讓數位市場從灰色地帶走向更透明的監管時代。

