中赴日54萬張機票遭取消！網曝日本現況：中國人真的變少
生活中心／張尚辰報導
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，呼籲中國公民勿赴日旅遊，導致中國旅客和旅行團紛紛退訂日本行程，取消量已高達54萬件。對此，財經網美胡采蘋好奇日本當地的現況，於是發文詢問過去一週有前往日本旅遊的民眾，當地的現況如何？貼文發出後，引發網友熱議。
胡采蘋今（22）日在臉書粉專「Emmy追劇時間」中發文，指出她有點懷疑「中國遊客取消五十萬機票」的說法，所以想請過去一週有去過日本的民眾說一下在當地看到的實際情況，例如景點的人潮多或少？是否有店家在談論中國旅客減少的話題？有店家抱怨或是感到鬆一口氣嗎？
貼文發出後，不少網友紛紛留言，「我在新宿跟原宿明顯感受路上觀光客大部分是洋人，次之是韓國人，中國人變少很多」、「還是有碰到中國人團體，但感覺他們說話聲音變小了，行為低調了，好像怕被人發現他們從哪來的」、「星期二剛從京都回來，真的中國人變好少，還是有啦，但是少很多」、「中國人明顯比之前少，所以確實清靜許多」。
不過，也有人說，「想想過去15年日本開放多少中國人定居，現在就算取消了一點點的觀光客，無論到哪裡，也還到處都是中國人，有的甚至已經在拿永居證了」、「可是大阪的朋友說沒有少」、「還是有小團體的自由行，另外感覺說廣東話的人變多了。不一定是香港人」。
