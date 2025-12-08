中軍機2度雷達照射日戰機 高市早苗批危險行為

中國軍機6日對日本自衛隊戰機兩度進行雷達照射，讓中日緊張關係再度升級，日本首相高市早苗，7日在石川縣能登半島地震災區視察時表達嚴正抗議。

日本首相高市早苗表示，「這是一個危險行為，發生這樣的事令人極度遺憾，我們將冷靜並果斷應對。」

向另1架飛機發射雷達光束進行鎖定，被視為威脅性動作，意味著下一步將展開攻擊，並可能迫使被鎖定的飛機採取閃避動作。

日本防衛省指出，從6日下午4時32分到晚間7時8分之間，從中國遼寧號航母起飛的殲-15戰機，在沖繩本島東南方的公海上空，分別對日本航空自衛隊的F-15戰鬥機，進行了3分鐘跟30分鐘的間歇性雷達照射。

日本防衛省強調，這是超出飛行安全所需的危險行為，日本外務省隨即召見中國駐日大使表達強烈抗議。

但中國外交部抨擊日方「顛倒黑白，嫁禍於人」，並強調已事先公布中國戰機演訓位置，但期間日本自衛隊飛機卻多次飛抵訓練海空域滋擾，嚴重危及飛行安全。

日本防衛大臣小泉進次郎7日在防衛省接待澳洲副總理兼國防部長馬勒斯，並再次強調中方行為極其危險，雙方也針對台海議題表達立場。

日本防衛大臣小泉進次郎說：「會談中討論了區域事務，包括中國跟台灣的議題，我們也再次表達對中國東海跟中國南海局勢的強烈關切，也再次確認，我們強烈反對任何單方面透過武力改變現狀的企圖。」

澳洲副總理兼國防部長馬勒斯回應，「我們不希望看到台海現狀發生任何改變。」

在此次會談中，日澳兩國同意加強軍事聯繫，引領亞太地區的多邊國防合作。日澳同意建立一套全面的戰略防務協調框架，而日本向澳洲提供的護衛艦，預定將在明（2026）年簽約。

2人在會談後，還邀請自衛隊隊員一起在防衛省內慢跑，展現日澳合作守護印太和平與繁榮的決心。

