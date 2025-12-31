中軍演"抵近我國領海" 民進黨:藍白找藉口拒審國防預算

政治中心／綜合報導

中國環台實彈軍演，外媒報導指出中方量產低廉的火箭發射器，用頻頻騷擾的方式削弱台灣空防、並且阻止美日干預，封鎖台灣。世界各國紛紛呼籲中國"停止武力脅迫"，美方則喊話藍白支持賴總統的1.25兆國防預算，但藍營堅持要賴清德國情報告、綠營痛斥找各種理由，就是不想強化國防。

解放軍官兵發射飛彈到指定地點，中國圍台軍演，國防部監控到27發多管火箭，演習第一天偵獲130架次共機、14艘共艦在台海周邊活動，史上單日第二高，31號也偵獲77架次共機、17艘的軍艦擾台，甚至到第三天下午，都沒宣布演習結束。

中國環台軍演嚴重性變高！ 綠轟藍擋預算「唱和中國」

這兩天也偵獲大量共機共艦侵擾台海周邊。（圖／民視新聞）





火箭落海後激起陣陣水花，紐約時報說這些是中國量產的火箭發射器價格較低廉，能部分取代昂貴的飛彈，中國大量部署企圖消耗台灣高價值的防空飛彈系統，台灣必須嚴肅面對不對稱作戰的新挑戰。

立委（民）沈伯洋：「遠火的那個打的點，離我們的24海浬特別近，所以它的嚴重程度會往上提高，今年的上一次軍演的時候，火箭軍的這個角色還不具備，但現在具備軍種參與豐富程度變多，現在網路上他們所釋出的訊息，除了用些可能合成的照片，去暗示我現在離你飛得很近，相關很多假訊息假帳號變得非常多，這次軍演的強度，至少比過往幾次都來得高。」

CNN國安分析師桑納：「我認為北京一直在試探底線，看看他們究竟能走多遠他們很清楚。」

各主要國家要中國停止脅迫台灣，美國議員也呼籲台灣要支持賴清德的國防特別預算。（圖／民視新聞）





中國軍演引發國際關注，日本、法國、德國、英國、歐盟，都喊話中國"停止武力脅迫"，美國眾院軍委會主席維克爾喊話台灣的在野黨支持總統提出1.25兆國防特別預算，更說"台灣沒有時間了"，但藍營仍堅持立場。

國民黨團書記長羅智強：「你來立法院報告不就一天可以結束了，下週就可以安排馬上可以安排。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「不管他的個人意願如何，他只能做國情報告，沒有所謂的問答，不斷拿這些違憲的理由要求我們承諾，這完完全全就是在抵制，不用說太多藉口。」

為了說明"為什麼阻擋國防預算"，國民黨立委林沛祥臉書列四大理由，附上中華民國國旗照以示愛國，被抓包"國旗上12道光芒變成13道光芒，多了一道，即便他換圖，依舊被網友砲轟"連國旗都弄錯還算前1%勒、不要只會跟黨團舉手"。擋國防、弄錯國旗，讓民眾負面觀感又添一筆。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：中國環台軍演嚴重性變高！ 綠轟藍擋預算「唱和中國」

