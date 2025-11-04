中輟預防機制 獲績優縣市肯定

一個孩子都不能少，教育局台南市中輟預防績效亮眼，獲教育部績優縣市肯定。（教育局提供）

一個孩子都不能少！台南市中輟預防績效亮眼，獲教育部績優縣市肯定。安南國中與家庭教育中心分別獲選為績優單位，金城國中專任輔導教師何昀芝更榮獲績優人員，這些機構和人員，「愛‧無限」，透過無限關懷與支持，成為協助學生重返校園的重要力量。

教育局秉持「零拒絕、有教無類」教育理念，不放棄任何一位孩子，並整合教育、社政、警政、衛政、司法等跨局處資源，成為堅實的安全支持網絡，讓孩子在人生關鍵時刻被接住、重新出發。

學生中輟原因多元且複雜，台南市建立一套從「早期發現」到「穩定復學」完整機制，除每月召開中輟專案會議，邀集學校與網絡單位共同研商輔導策略，並提出個別化支持計畫，確保每位學生都能獲得適切支持與陪伴。

台南市設有資源式中途班與高關懷班，提供適性課程、職場參訪與公益服務，幫助學習意願低落或時輟時學的學生重新找回方向。另推彈性輔導課程與「社區師傅」計畫，媒合美容美甲、汽修、餐飲等友善店家，提供職場體驗，更首創「中離中輟學生支持服務網」，即時掌握個案動態，快速介入輔導，成功降低輟學率，一一三學年度全市復學率達九成六七。