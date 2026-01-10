一中退師陳德翰 免費教弱勢童國文

台南一中退休教師陳德翰博士，為回饋鄉里，將為安定區弱勢學童開設免費國文作文班。（記者蔣謙正攝）

記者蔣謙正∕台南報導

台南一中退休教師陳德翰，為回饋鄉里，將為安定區弱勢學童開設免費國文作文班。由於場地受限，以安定區內三所小學四年以上，單親、低收及外配子女為優先，上課時間再研訂，教學內容為國小語文、作文，若有特殊才藝，如國、閩南語朗讀、演講亦可重點培訓。

陳德翰出身寒門，從高中補校讀起。做過工人、警察。從警時因有志報考夜大受阻，乃辭職服憲兵役，退伍後做灰窯工、裁安全帽，搬鋼鐵。之後考上鐵路局，不久想報考夜大上級不准，又辭職考上台汽公司北港站。經多次爭取，終獲繼任站長吳清江應允且同仁願配合，二十八歲時考上成大中文系夜間部，後因工作與學業無法兼顧，改考入成功大學當工友。

廣告 廣告

當年陳德翰同時獲成大鳳凰樹文學獎古文、現代詩、散文三項首獎。當時經本報記者方淑貞採訪上報，獲時任成大主任秘書陳金雄與新聞中心主任李金振賞識，得以任職成大新聞中心，後來曾進入報社任職，但報社相繼倒閉，在成大中文系宋鼎宗教授推介下，獲港明高中校長林進山破格任用，後來又在基隆女中、嘉義高商任教，並取得中正大學法律博士學位。

陳德翰在台南一中退休後，深覺此生志業不該就此停滯，於是在家開班授徒，幾年來從國小、國中、高中一條龍教學，也教出幾位醫學系、台清交成大頂尖科系的學生。

陳德翰深感教育是弱勢者翻身的契機，偏鄉教育實源不足，弱勢學童更應照顧。他發願在有生之年，再創慧命，為學童點燈。