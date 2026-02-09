中道改革聯盟僅奪49席 立憲民主黨縮水85%超慘烈

（中央社記者戴雅真東京9日專電）日本眾議院大選465席全部開出，立憲民主黨與公明黨合組的中道改革聯盟僅拿下49席，較選前167席大幅縮水71%；其中，立民出身議員從選前144人驟減至21人，縮水約85%，相當慘烈。中道共同主席野田佳彥稱，這次慘敗令人痛心，他將承擔責任。

野田佳彥與另一名共同代表齊藤鐵夫中午召開記者會。野田表示，「這次挑戰本身具有意義，但就結果而言，可以說是一次慘敗。也因此，許多長年與我並肩奮戰、無可取代的同志未能續任；還有許多原本被寄予厚望的中生代與年輕政治人物失去席次，我認為他們都是對日本未來不可或缺的人才，大量席次流失，令人極為痛心。」

日本經濟新聞、每日新聞報導，在日本首相高市早苗表明要在1月例行國會開議之初解散眾院後，立憲民主黨（簡稱立民）與公明黨在選舉公告5天前的1月22日正式成立新黨，公告前原有167席，包括立民144人、公明21人，以及原屬社民黨與令和新選組的2人。。

開票結果，雖然野田佳彥本人在千葉14區確定當選，然而中道改革聯盟多名幹部與資深議員接連失利。共同幹事長安住淳在宮城4區落敗；已連任19屆的小澤一郎在岩手3區敗選，且未能在比例代表東北區塊「比例復活」。

曾在民主黨執政時期出任副首相與外相的岡田克也（三重3區）同樣落選，這也是他首次在單一選區敗北；由於未登記比例代表重複參選，直接失去國會席次。

其他包括共同政調會長本庄知史（千葉8區）、前經濟產業大臣海江田萬里（東京1區）、共同選舉對策委員長馬淵澄夫（奈良1區）、前眾院副議長玄葉光一郎（福島2區）等人，也全部落選。

此外，曾任立憲民主黨代表的枝野幸男失去埼玉5區席次。前立民代表代行大串博志（佐賀2區）、逢坂誠二（北海道8區）在與自民黨候選人的一對一對決中敗北；曾在民主黨、民進黨時期擔任國會對策委員長的山井和則（京都6區）也落選。

由於選情太過慘烈，中道甚至決定不在開票中心進行象徵的「貼紅花」儀式。

相較下，公明黨出身的幹部則透過比例代表順利當選。共同代表齊藤鐵夫在比例代表中國區塊確定當選。公明出身者的總席次不減沒有減少，還遠超過選前的21席，來到28席。

這是因為依據雙方選戰策略，公明出身候選人在11個比例區都被安排在前面順位，受到優待。中道的比例代表名單中有28名公明黨出身候選人，結果28人全數當選。相對地，立民出身候選人在多數單一選區落敗，透過比例代表「復活」的也僅14人。

由於公明黨退出單一選區，立民方面原本期待能吸收各選區約1萬至2萬票的「公明票」，然而倉促成軍未能發揮集票效應。對於這次罕見的超短期選戰，中道未能有效擴大無黨派選民支持，黨內人士表示，「沒有讓選民充分認識這個黨名，是一大痛點。」

齊藤鐵夫在記者會上對此表示，原本公明黨在面對這次眾議院選舉時，就已經決定以比例代表為主軸來應戰，從很早開始就在全國設立組織據點，為總選舉做準備。

他表示，是在「角色分工」的前提下，思考如何讓彼此發揮最大戰力，因此進行了這樣的候選人配置。只是實際效果並沒有完全發揮出來。最終未能做到「一加一大於二」，是這次選舉結果令人遺憾的地方。（編輯：陳慧萍）1150209