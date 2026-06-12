〈中道總會週三永續系列講座〉培養批判思考 人心定錨,何懼AI萬變?
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記者陳柏翰∕台北報導
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中道總會週三永續系列講座第六場以「ＡＩ浪潮下的變與不變」為題，邀請北一女中國文教師區桂芝主講。面對人工智慧迅速發展帶來的衝擊與焦慮，區老師從教育現場與人文視角切入，既然ＡＩ悄然改變校園的學習模式，與其禁止學生使用，不如培養批判與反思的能力，使學生由被動接受轉為主動思考。
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AI衝擊教育 改變學習模式
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生成式ＡＩ浪潮正悄然改變校園的學習模式。站在教育第一線的區桂芝表示，ＡＩ對教師而言有助於資料蒐集，但學生若缺乏判斷能力，容易全盤接受錯誤資訊。
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她觀察到，ＡＩ正改變學習方式，也對學術誠信與思辨能力形成挑戰，區桂芝坦言，已經很清楚看到了學生使用 ＡＩ寫作業，ＡＩ有一些習慣用法，所以你會看到這個人用這個語法，十個人也用這樣的語法，不同學生卻使用相似的語法。
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這學期是區老師最後一次在學校任教，在最後一個學期給學生的最後一個作業，就是讓學生運用ＡＩ，再由學生評分ＡＩ的成果，如果對ＡＩ不滿意，需要進行優化，那學生需要把優化結果給老師看。
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她強調，面對ＡＩ，關鍵不在禁止學生使用，而在培養批判能力與主導工具的能力，使學生由被動接受轉為主動思考。
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人文價值思辨 非技術問題
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講座亦觸及哲學層面問題，包括意識可否複製、虛擬存在是否等同生命，以及科技是否反過來主導人類等。區桂芝認為，當科技逐漸掌控生活，人類須重新思考自身定位與存在意義，這已非單純技術問題，而是深層思想課題。
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她笑著說，現在都強調跨界，人如果退休是可以不要跨界，不過跨界也許可以延緩智能的老化了，話鋒一轉，區桂芝也打趣地對自己訂目標，可以去摸一摸ＡＩ，對我們年長的人的智力應該是有幫助的。
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易經對照AI 運作邏輯相似
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區桂芝進一步以《易經》為例，指出其概念與ＡＩ運作邏輯具有相似性。她說得很直白，易經跟ＡＩ真的很像，她認為中國人的這種思想也許可以為未來 ＡＩ的發展提供一套東方哲學跟科技倫理的指引。
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歷史上每個時代都有變局，中華文化傳承是一代接著一代，區桂芝花了不少時間在說西周周公制禮作樂、春秋孔子打破知識壟斷、以及戰國百家爭鳴的歷史，她也安慰在座者，中國的文化傳承與道德核心始終未斷，這就是社會穩定的重要力量。
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在這場講座，區桂芝展現真性情，非常真摯、接地氣，甚至帶點幽默與自嘲，最後區桂芝強調，面對ＡＩ帶來瞬息萬變的世界，人類更應以「不變之心」應對ＡＩ萬變局勢。
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