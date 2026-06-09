＜中道總會「笑看風雲行善路」系列導讀會＞與生命交心 洪振群台東分享行善路

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中道總會主辦洪振群總裁「笑看風雲行善路、與生命交心」系列導讀會，邁向第128場導讀紀錄。（中道總會提供）

記者陳柏翰、黃翠娟∕台北報導

中華中道領導文化總會主辦「笑看風雲行善路、與生命交心」的系列導讀會，於5月底至6月初在台東這片蘊含厚重土地情感的東海岸溫潤展開。這不僅是新加坡企業家洪振群總裁人生旅程中的第125至128場導讀紀錄，更是一場場跨越時空與背景，以生命溫暖生命的深度對話。

首場東大 匯聚純粹真誠共鳴

首場於台東大學舉行，洪振群一開場便與學生互動，詢問大家對未來的想像，在提問環節中，年輕學子踴躍發言，氣氛活絡。洪振群以平實語言回應，時而反問、時而引導，讓對話自然延伸，現場掌聲與點頭回應交織，匯聚出一股純粹又真誠的共鳴。

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鋼琴演奏 書中精神轉化樂章

第二場在台東地區藝術活動中心一凡廳舉行，由音樂家周美君及藥劑師陳昭宏伉儷籌辦，透過鋼琴演奏開場，將書中精神轉化為四段樂章，演奏過程中，洪振群不時與觀眾分享感受，樂音與導讀交織，讓文字不再只是文字，轉化為動人的生命經驗。當最後一段樂章落下，引爆如雷掌聲，一名年僅12歲的孩子忍不住站起來說「太棒了」，氣氛溫暖而真實。

與金融界多方對話 直指內心

第三場聚焦金融界人士，在潮飯店董事長戴美玲溫暖的主持帶動，現場不再只是單向分享，而是多方對話。中道總會名譽理事長陳樹現場回應，在2008年國際金融海嘯時，基於國家利益，他力挺金融保險機構，觸及「承擔」與「選擇」議題，有人點頭附和，有人低聲討論，顯示這場對話已超越知識層次，直指內心。

面向企業 一起看到生命曙光

第四場面向企業界，氣氛更為內斂，但互動同樣深刻。洪振群在分享過程中多次邀請與會者舉手表達感受，許多與會者帶著壓力與過往的包袱而來，在聆聽與交流中逐漸鬆動。會後交流區更是熱絡，有人主動上前與講者對話，也有人彼此交換心得。一句「讓我看到生命曙光」，在眾人之間傳遞，成為共同的心聲。

「笑看風雲行善路、與生命交心」系列導讀會，洪振群總裁與小讀者合影。（中道總會提供）

學子偕母聽講、同鄉送食溫馨

活動現場不乏溫馨片段。一位學生帶著母親在飯店大廳守候，只為再次聆聽總裁分享。幾位來自新加坡理工大學的畢業生，白天偶遇後，特地相約晚上到場參與。也有人細心準備洪總裁喜愛的食物送至現場，簡單舉動卻充滿人情味，台東巡展系列倍添溫馨。

導讀會捐助偏鄉醫療 獲響應

此次導讀會亦結合公益行動，在善心人士支持提供部分名額，讓更多人得以參與。活動現場更發動捐助，支持台東偏鄉醫療，許多與會者當場響應，讓分享從感動延伸為實際行動，深化活動意義。

事實上，「笑看風雲」系列導讀自推動以來，已在全台累積超過百場，透過不同形式走入校園、企業與各界。從青年到金融界、企業界，呈現多元面貌，也顯示這類「以生命影響生命」為核心的分享，正跨越年齡與行業，在各個領域中持續發酵、帶來正向改變。

經驗自然對話 貼近生活體悟

洪振群在現場多次強調，人生難免起伏，但關鍵在於如何面對當下。沒有艱澀理論，更多的是貼近生活的體悟，這種不強調說教、而是以經驗對話的方式，使整體氛圍自然流動，也讓不同年齡層都能找到共感。

活動最後，洪振群以輕鬆語氣表示，此行「睡得好、心也好」，每一場都讓他感受到台東濃厚的人情與溫度，也期待未來能再回到這片土地。現場掌聲久久不息，為四場導讀畫下溫暖句點。