〈中道高峰會專題〉中道高峰會 化危機為轉機

由中華中道領導文化總會主辦的第四屆中道高峰會，十一月十三日在台北國際會議中心盛大舉行，聚焦人工智慧文化轉型。

近年來國際社會頗不平靜，戰爭與天災頻仍，雖然ＡＩ浪潮席捲全球，卻也衍生不少倫理與道德爭議，更成為詐騙集團騙人的利器，甚至是利用ＡＩ製作假消息介入選舉騙取選票等，在在顯示在當今社會，人與人之間的互信逐漸薄弱。

有鑒於此，中華中道領導文化總會今年舉辦的第四屆中道高峰會，逾四百人與會，更有來自新加坡、馬來西亞認同中華道統者組團專程來台，產官學界一致認為，想要淨化人心，中道就是唯一的解方，也是二十一世界人類最佳出路。

由於高峰會內容精彩，上、下午論壇將於今（十七日）與十八日兩天專版刊出。

（採訪團記者∕黃翠娟、康子仁、王超群、傅希堯、陳柏翰）

陳樹：回歸中道共促世界和平

中道總會理事長陳樹表示，中道源於中華道統，博大精深、源遠流長，可從科學、哲理與本體自性等層面探索，可次第推動，也可融為一體，涵蓋三層面，中道應屬最具優勢、最有脈絡、最全方位的文化內涵，如能全盤落實，應可徹底解決人類、地球問題，共促世界和平與共進大同。

ＡＩ突破性進展引來翻天覆地變革，雖然正面效益很大，如果發展偏離中道，很可能對地球與人類造成毀滅性影響。如能回歸中道，由具大影響力領導者以身作則並帶動，搭配教育、文化政策轉型，政經社會等全面中道而行，二十一世紀人類與地球危機即可化為轉機。

第四屆中道高峰會由理事長陳樹（左一）主持，出席貴賓冠蓋雲集，包括前副總統蕭萬長（左三）、國民黨主席鄭麗文（右三）、前立法院長王金平（左二）和新加坡老闆聯誼會會長洪启強（右一）、新加坡中道老友社會長洪振群（右二）。（記者康子仁攝）

蕭萬長：人類與地球的最佳出路

前副總統蕭萬長表示，現今ＡＩ被濫用衍生不少問題，詐騙頻傳防不勝防，萬一ＡＩ再讓有權勢者濫用危害更大，應思考找回中道，尤其心性必須導正。

中道是二十一世紀人類與地球的最佳出路，全球除了中華文化，沒有另一種文化橫跨五千年、甚至七千年沒有改變且一脈相承。中華文化核心思想在仁民愛物、悲天憫人、民胞物與，甚至天人合一與萬物一體，包括當前最熱衷推動ＥＳＧ與ＳＤＧｓ等，中道都是最佳養分。中華文化的綱領在中道，更能符合自利利他、互利共贏的人類與地球的最佳選擇。

鄭麗文：兩岸共好雙贏 造福世界

國民黨主席鄭麗文表示，不要把政治當成零和遊戲，你死我活、魚死網破，希望能夠共好、雙贏。兩岸能共好、雙贏，不只造福兩千三百萬人，更造福了全世界，避免發生第三次世界大戰，穩定了區域和全世界的和平；世界兩大強權大陸和美國，也希望能夠以對話取代對抗、和諧共贏。

朝野能夠停止惡鬥以大局為重，以兩千三百萬人的福祉為念，不再對抗、惡鬥。她強調，朝野可以良性競爭，但不要把國家的未來都鬥垮了。

在新的ＡＩ世代，台灣的教改不只是改課綱，不能去中國化，我們的孩子在全新的時代裡，教育也要跟著全面改變，「該做的事情很多，不要困在無謂的政治漩渦當中」。

洪启強：讓中道文化在國際開花

新加坡老闆聯誼會會長洪启強相信，企業的成功不僅是利潤的增長，更在於倫理的實踐與文化的厚度。台灣與新加坡擁有相似的文化根源與價格觀，重視人情、講求道義，也在尋找一條能兼顧發展與良知之路。

新加坡的老闆聯誼會一定會與中道總會在更多領域發展更多合作，未來不論是企業交流、青年培育或者是文化推廣，要讓中道精神在國際舞台上開出更燦爛的花，使台灣與新加坡的友誼成為亞洲合作的典範，共同邁向一個和諧共榮的新時代。唯有以中道心來面對ＡＩ時代，才能讓科技服務人文，讓創新不失本心。

洪振群：AI越強 文化越要有溫度

新加坡中道老友社會長洪振群表示，這是他第四次參加中道高峰會。每一次來到這裡，都深深感受到中道思想的力量，它不僅是一種哲理，更是一種能夠指引我們在紛亂時代，找到平衡與方向的智慧。

今年的高峰會以人工智慧與文化轉型為主題，他特別感受到其中的意義。ＡＩ的浪潮正在改變世界，也在考驗人類的智慧與良知。中道思想告訴我們：科技越進步，人心越要柔軟；智能越強大，文化越要有溫度。

王金平：AI技術應用 須以人為本

前立法院長王金平表示，人文精神是文化傳承的靈魂。ＡＩ技術應用過程中要始終堅持以人為本的原則，將人文關懷作為技術應用的出發點和落腳點。人文精神應引導ＡＩ技術發展，同時堅持人類在文化創造和傳承中的主體地位，還要對ＡＩ技術的文化應用進行倫理監控，因為ＡＩ無論如何進化，也不可能替代人類進行是非善惡的判斷。

中道文化的中庸之道與以人為本，提供了道德準則，幫助避免人工智慧偏離人類價值。台灣如果能成立跨學科「文化與ＡＩ研究中心」，並鼓勵企業開發具有文化內涵的人工智慧產品，倡導東方文化在全球人工智慧治理中的參與，當可在促進兩岸和平、維持地球永續發展方面做出貢獻。

高峰對話由前中廣董事長趙少康(左一)引言，宏碁集團創辦人施振榮(左二)、前內政部長李鴻源(左三)、中華民國無任所大使簡又新(右三)、前台北商業大學校長張瑞雄(右二)與談，互動精彩。（記者王超群攝）

AI發展與東西文化大融合

中廣前董事長趙少康主持上午場的高峰對話，本場主題為「危機與轉機—ＡＩ發展與東西文化大融合」，四位與談人分別從產業、治水與國土、永續外交、人文與教育角度切入。

趙少康：AI冰冷 人類須保有良知

趙少康說，ＡＩ已成全球最熱門議題，股市凡與ＡＩ相關的股票都快速反應，顯示科技浪潮影響各行各業。韓國高麗、延世與首爾三所大學，因學生大量使用ＡＩ完成作業而宣布處分並要求重考，說明禁止使用工具愈來愈困難。

以自身經驗為例，他將主辦單位提供的題目輸入系統，幾分鐘就得到一篇可閱讀的稿件，並回憶早年在美國考職業工程師開放帶書的制度，認為現代重點已不在死背，而是善用工具。

ＡＩ被稱為第四次工業革命，對醫療、教育到媒體工作都產生影響，同時也帶來能源消耗、就業變化與貧富差距擴大的風險。西方文化偏向征服與取勝，東方文化強調共生與天人合一，中道精神就是在科技效率與社會公平、經濟成長與環境永續、個人自由與集體福祉之間尋求平衡。他以醫師判讀肺部影像推翻電腦誤判的例子說明人性判斷的重要，ＡＩ冷冰冰，人類仍須保有良知與判斷，不能完全依賴機器。

施振榮：王道領導之道 重道重人

宏基集團創辦人暨榮譽董事長施振榮分享多年推動王道的經驗，指出王道是領導之道，重點在重道與重人，領導者不能只看眼前與可見利益，更要重視長期影響。利益平衡需要動態調整，而不是僅以一人一票的絕對方式處理所有問題。談到ＡＩ，他指出中文翻譯容易造成誤解，認為ＡＩ本質是算力與知識庫建立的工具，人本智能仍是核心。

他回憶自己從計算尺轉向電子計算機的過程，認為好工具能讓人把時間投入更有價值的工作。他介紹近年與團隊合作建立的「阿丹」數位分身，將其著作與王道文章輸入系統，由數學家、哲學家與ＡＩ共同設計，使「阿丹」成為推廣王道思想的工具，可二十四小時以多國語言回應，被部分組織視為策略長。他利用「阿丹」協助寫書，再逐章審閱與補充，希望未來各專業能以利他與信任為基礎設計更多ＡＩ夥伴。

李鴻源：媽祖遶境 也能友善環境

內政部前部長李鴻源以「對地球的故事」為題，指出氣候變遷已不只是科學或工程議題，而是倫理問題。象牙海岸官員在國際論壇質疑先進國家先用盡資源卻要求他國減量，反映世代與國際間公平問題。溫哥華高溫、印巴熱浪、西班牙洪災與歐洲河川氾濫等案例，迫使各國重新檢視都市設計、河川治理與基礎建設。

他並以台中東海大學附近汙水整治計畫為例，有效結合各界資源使河川改善、生態復育、綠電發展與房價提升同時實現，更改變市府文化與大學教育。至於碳足跡、水足跡與碳稅制度，需要以新遊戲規則規範社會。大型宗教若設定減碳目標，企業也會跟進。媽祖遶境若是採低碳設計可將差額轉成碳權，使信仰活動結合環境責任。

談到ＡＩ，他提醒若未妥善運用，未來可能只剩極富與極貧兩種階層，犯罪樣態也會因科技增多，需要專業因應，不能完全依賴ＡＩ，年輕人不能只靠網路，否則在系統中斷時缺乏能力，未來重要的是兼具專業與人性關懷的「Human Touch」。

第四屆中道高峰會，貴賓出席踴躍，中廣董事長趙少康(左一)、宏碁集團創辦人施振榮(左二)、前內政部長李鴻源(左三)、現任中華民國無任所大使簡又新(右三)、台北商業大學前校長張瑞雄(右二)。（黃華安提供）

簡又新：企業科技轉型 永續發展

永續基金會董事長簡又新指出，當前世界正面臨氣候變遷、科技轉型、美中競爭及戰爭與傳染病等挑戰，解方可統整在永續框架中。

台灣企業近年在相關指標表現良好，顯示已逐步將責任納入經營。碳排計算與環境足跡涉及大量資料，若無數位化與ＡＩ輔助難以完成，同時提醒ＡＩ本身也消耗能源，形成新的負擔。以歐洲監管架構為例，科技必須放在倫理與人權框架下思考，其評估不能只看效益，也必須考慮公平與基本權利。

張瑞雄：盼台灣成AI文明實驗場

台北商業大學前校長張瑞雄以長城與金門大橋的圖像比喻中西文化在ＡＩ議題上的差異。ＡＩ並非中性，會受文化影響。西方自啟蒙以來強調理性與個人主義，美國在政策上偏向市場導向，歐洲則強調倫理與人權，以風險分級方式管理。東方較重視群體利益，把ＡＩ視為維持秩序與提供服務的工具。

跨國平台因文化差異產生摩擦，例如西方社群媒體在東方遭遇內容審查，東方平台在西方則面臨隱私疑慮。融合不等於同化，理想的ＡＩ文明應結合西方理性與東方倫理，而教育是關鍵，建議同時重視科學精神與人文素養，使學生理解科技影響。台灣位處東西之間，語言與文化兼具，期待台灣成為中西文化與ＡＩ對話的實驗場。

國父後人孫雅麗（中）贈「博愛」字幅給立法院長韓國瑜（左），右為中道總會理事長陳樹。（黃華安提供）

國父博愛理念 一棒接一棒

第四屆中道高峰會午宴場，立法院長韓國瑜談到，父母給了身體，中華文化給了精神，儒道佛三家概括文化核心，兼具頭腦、身體與慈悲之心才能理解文化追求。糧食與歷史中的饑餓革命，與社會穩定與人民生活密切相關，ＡＩ時代文化需延續，使傳承能一棒接一棒。

國父孫中山的曾侄孫女孫雅麗分享參與聯合國支持論壇的觀察，談到全球飢餓與浪費問題，並引用「朱門酒肉臭，路有凍死骨」說明不均現象。時值國父誕辰一百六十週年，博愛大同與天人合一仍具意義，成立孫中山文化基金會，希望以國父旗幟凝聚有心人，為全球共同目標努力，她也代表致贈書法「博愛」二字給韓國瑜，以此呼應國父理念。