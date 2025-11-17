〈中道高峰會專題〉閉幕致謝與期許 陳樹：發揚中華文化成為世界神山

中道總會理事長陳樹表示，在快速變遷的時代，唯有「中道」才能引領人類在創新與良知之間找到平衡。（記者康子仁攝）

中道總會理事長陳樹表示，地球表面溫度在西元二千年以後快速上升，預估到本世紀末均溫會飆高攝氏二點七度，人類對環境之改變已造成了毀滅性的危機，而溫度上升對瘟疫擴散，也帶來非常嚴重的影響，危及人類生存與生命，惟有以中道理念推動永續，才能由根本降低人類對環境的破壞。

ＡＩ人工智慧崛起，彰顯人類文明邁入前所未有的轉型關鍵，如果只是以技術或市場邏輯應對，則人類必將失去文化根基與精神方向，所以，需以中道觀照ＡＩ人工智慧，人們才不會恐懼科技，不再盲目崇拜科技，而是在「智慧與慈悲」的平衡中前行。

面對ＡＩ人工智慧大量被用於軍事與詐騙，我們應勇敢推動中道，撥亂反正，中華民國立足於台澎金馬，不只要成為科技的神山，更應發揚中華文化成為世界的神山。

中道提供人類反思，是引導ＡＩ文明的心靈根基，傳統中國文字所攜帶的智慧，可以改變人類的思維模式，中文就是最好載體，國父思想傳承中華道統強調天下為公與博愛，就是中道的具體表現，實現中道就是二十一世紀人類文明的最佳出路。