〈中道高峰會專題〉AI與永續發展 從中道出發
許舒翔：確保AI有利人類發展
中道高峰會下午焦點論壇首場由考試院副院長許舒翔主持，聚焦ＡＩ與永續發展的政策推動與文化轉型路徑，探討如何在創新中保持人本價值。
考試院副院長許舒翔表示，ＡＩ對人類發展的事例，無論是在智慧醫療、智慧農業還是智慧交通領域，都帶來了更多的便利，然而，ＡＩ也存在潛在風險。因此，人們需要對信息和資料進行更深入的判斷，以確保ＡＩ未來的發展能夠更好。
針對能源議題，ＡＩ對於氣候變化相關資料的研究和抑制已經日趨精準，可望借助ＡＩ技術來應對這些問題，不過對於是否擁有面對這一問題的決心，是必須共同探討的。
隨著人工智能的發展，文化可能會受到ＡＩ的影響，包括人形機器人的出現，倫理、風險責任、法律問題等都必須去探討的。
因此，我們應該從中道出發，ＡＩ、永續發展和文化，這三者如同交響樂中的三重協奏，需要相互共鳴，未來人類的世界得以更好地發展，不至於走向極端。
陳美伶：人工智能為夥伴 非敵人
台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，自二０一九年起，台灣就開始推動所謂的地方創生政策，這是國家級、地方化的政策。然而，二０二０年突如其來的世紀疫情，使我們意識到，科技、永續發展、人才及創新等還需要關注，這是無法迴避的關鍵。
創新思維如何傳承給年輕人，這是一個挑戰，不過，也需適時放手，允許年輕人在沒有框架的條件下進行創新，這樣才能為未來鋪平道路。
更為重要是永續議題的探討，儘管該議題已討論許久，但實際行動仍顯不足。這個時代ＡＩ不可或缺，它非敵人，而是夥伴；而ＡＩ所不擅長的，正是中道所關注的，我們常說眼耳鼻舌身意皆有其作用，此即人的價值體現。
陳進財：完善道德和法律框架
穩懋半導體公司董事長陳進財表示，ＡＩ被視為人類社會的重大突破，如同再一次工業革命，預示文化創作、藝術乃至供應鏈管理等領域的巨大潛力。然而，ＡＩ的發展也伴隨著泡沫化、道德與法律挑戰，如信息偽造和語音欺騙，威脅社會的誠信體系。
儘管如此，ＡＩ在應對氣候變化提升人類生活質量方面，展現出巨大潛力，但要關注的是在發展過程，需要人類智慧和道德引導，ＡＩ應作為人類的輔助工具，而非取代。
整體而言，對ＡＩ技術的前景可以持樂觀態度，在追求技術進步的同時，必須建立完善的道德和法律框架，以確保其對社會的正面影響。
黃齊元：台灣發展AI 面臨缺電
藍濤亞洲公司總裁黃齊元表示，自己是一名金融家，也是投資銀行家，近年來主要工作是構建生態系統。在ＡＩ基礎建設方面，台灣的實力首屈一指，目前台灣的半導體廠商在全球市場居重要地位。
與此同時，美國對半導體的廠商施壓，它把台灣重心的晶片整個挖走，可以從兩個角度解讀，一種觀點認為這是台灣自主性的延伸，另一種則認為是掏空台灣。無論如何，這都是美國以暴力手段行事的結果。
ＡＩ由三個部分組成，即算力、算法和大數據，其中算力是最重要的。有人甚至提出算力即國力的說法，但台灣的問題在於電力不足，嚴重缺電，如今由於ＡＩ的影響，全球都面臨著電力短缺。
由於ＡＩ技術的飛速發展，永續發展難以維持，因此在探討ＡＩ帶來的好處時，不能忽視我們正在步入一個相當危險的世界，而中道代表了一切價值，也期望藉由中道喚醒大眾的意識。
湯紹成：中華文化智慧化解風險
亞太綜合研究院院長湯紹成說，ＡＩ發展帶來倫理風險、偏見，以及人類與ＡＩ關係定位的挑戰，在ＡＩ發展中融入中華文化智慧至關重要。
ＡＩ可通過模仿創作與思考挑戰人類的獨特性，如果人被工具化，可能會失去目的性，需要重新界定人的自由與尊嚴，以應對ＡＩ帶來的挑戰。
湯紹成表示，中國文化尤其是儒釋道思想，可以為ＡＩ提供倫理規範，而西方目前較為接近的是康德的哲學思想。不過，中國的儒家思想強調和諧共生，有助於構建與西方競爭性較強的ＡＩ不同的倫理框架。
追求中道世界 掌握AI契機
陳春山：用文化引導科技發展
ＥＳＧ世界公民數位治理基金會董事長陳春山指出，人類正處於一個轉變新時代，未來應由文化轉型設計引導科技進步，絕非讓科技來引導文化走向。
ＡＩ發展必然超越人類，面對ＡＩ強大的運算模式，應以中道找出大家可以接受的方案，而台灣應成世界公民科技島，為人類找到永續發展的未來模式。
我們應要追求一個中道的世界，打破國族主義，找尋人類出路，讓ＡＩ幫助世界發展，訂出以二０五０年為目標的發展計劃，ＡＩ會帶來改變，卻也會是台灣的機會，用更大的心提出策略與行動方案，ＡＩ有機會發展為下一個兆元產業，成為台灣未來的護國神山。
科技與文化如同人的雙足，走路時得交互向前，只發展科技，就如同單足跳躍，終究是得摔跤的，所以科技與文化一定要以中道為本去平衡發展，人類的世界才能變得更好。
趙涵㨗：中道讓AI應用於正途
佛光大學校長趙涵㨗指出，ＡＩ的思考模式是人類所制定的，ＡＩ之所以會變壞，在於幻覺與虛假數據，所以ＡＩ一定要在倫理及法律規範下發展，就是要符合中道，否則ＡＩ發展的最後的結果，可能會讓人不寒而慄。
目前詐騙集團用來引人入彀的詐騙劇情，很多也是使用ＡＩ生成的，的確是讓一般民眾防不勝防。
只有中道能控制人類的貪念，也才能讓ＡＩ應用於正途，中華民族五千年之道統所強調的就是中道，強調以誠信無價之心堅守中正不偏的中道，就是人類文明與科技發展的基石。
張培鏞：持續推動節約永續
叡揚資訊董事長張培鏞指出，華人世界向來關注中道議題，中華文化則是中道的整體表現，站在資訊軟體業者的立場，軟體的思考模式、運作習慣、做事方法，其實都是人類輸入的，ＡＩ是人類餵它什麼，它就產出什麼，所以最重要的是，人類不要把ＡＩ帶偏教壞。自一九七五年以來，ＡＩ取代人類就不斷被討論，但ＡＩ也只在特定幾個項目表現出極強的能力，整體上仍無法廣泛取代人類。
ＡＩ運算非常耗能，而目前開發的大語言模型是愈做愈大，愈大愈耗能，所以ＡＩ設計需要規範，設計與應用都要合理化，不是任何作業都要盲目的使用ＡＩ，如果只是使用特定功能運算，應可改用更專業的小語言，就會更省能源。
慶幸的是，硬體與軟體不斷提升，使用ＡＩ進行同樣的運算，目前已比過去節能達百分之三十，但是仍應繼續節能，就像公文無紙化推出的二十年來，台灣地區已省下一千座一０一大樓高度的Ａ４紙，ＥＳＧ的精髓就是節約永續，我們應繼續努力推動。
黃琇琳：職涯焦慮AI債 衝擊大
Aiworks執行長黃琇琳表示，ＡＩ發展愈來愈快速，功能也愈來愈強大，隨ＡＩ而來的，就是人類的職涯焦慮，設計出ＡＩ這種大語言模型的軟體工程師，卻成為第一個重災區，由於就業環境改變造成職位減少，人才可能出現斷層，反而不利於未來ＡＩ技術發展與提升。
軟體產業、媒體業都受到ＡＩ非常大的衝擊，但是據統計在二百餘家企業中，有四成的部門正在試行ＡＩ，三成五的單位也正在找資源來推動ＡＩ，但這些年來卻只有百分之一的ＡＩ導入產生出營收成效，這說明著企業明顯高估了ＡＩ的效果，但卻同時造成員工壓力，讓員工感到倦怠，進而產生「ＡＩ債」，所以健康的ＡＩ作業樣式，應是與人併存的共同作業。
ＡＩ造成的負面效果要多注意，ＡＩ用久了以後，會產生極高的同質性，斲傷這個世界的多元性，減損人應有的溫度與價值，所以更應依循中道理念，貫徹倫理，成為ＡＩ發展的準則，以人為中心達成平衡與和諧，不要讓未來的世界看來都很相似，減損世界原該有的繽紛色彩。
夏允中：中道為AI發展基石
佛光大學佛教學院院長夏允中表示，有意識才能稱為人，所以ＡＩ再厲害，永遠不可能發展成為人。
有造物主才能稱為宗教，而中國傳統的儒釋道卻沒有造物主，所以不是宗教，看看東西方故事中的英雄人物就能明白，神鵰俠侶中的郭靖，是努力加上機緣練就曠世神功，但西方英雄如超人的超能力，卻是與生俱來。
儒學大師牟宗三認為儒釋道就是中華民族五千年來的文化，並早已成為我們的集體意識，更是中華文化的ＤＮＡ，而儒釋道的集體意識就是中道的精神。
ＡＩ雖是由人類所開發，但ＡＩ沒有意識，更不懂得緣起性空，愛與關懷從來就不存在於ＡＩ的決策之中，所以不能讓ＡＩ引導人類文明的發展，如事事依賴ＡＩ決策，則世界將會被惡所控制，人才應是ＡＩ應用的主體，符合中道就是ＡＩ發展最重要的一環。
（採訪團記者∕黃翠娟、康子仁、王超群、傅希堯、陳柏翰）
