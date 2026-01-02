「中達79」再變身！卸除導彈搭載模組化電磁彈射器 化身先進戰鬥無人機母艦

12月底被報導以民用貨船改裝成模組化導彈發射平台的「中達79」被發現又變裝卡車連接的模組化電磁彈射軌道系統，變身攻擊無人機發射母艦。 圖：翻攝「X」@shahpa

[Newtalk新聞] 《新頭殼》幾天前報導「中國海軍076與模組化分散式殺傷測試載台「雙艦同框」 呂禮詩：對美軍等同「聖誕節驚嚇」」及「中國疑開發卡車電磁彈射系統 助重型無人機陸基發射、增作戰靈活」。而美國軍媒《戰區》（The War Zone）最新發現，模組化導彈平台民用貨船「中達79」在上海滬東中華造船廠內僅數日內完成第二次重大改裝，從搭載約60個集裝箱式垂直發射單元的「海上移動導彈堡壘」，迅速轉型為配備移動式電磁彈射系統（EMALS）的先進戰鬥無人機載艦，此「再變身」速度之快，再度震驚國際防務圈。

長約97米、排水量約5000噸的中型貨船「中達79」，先前曝光時被發現搭載大量垂直發射單元（估計60個）、1130型30毫米近程防禦武器系統（CIWS）、大型相控陣雷達及其他感測器與通訊設備，火力密度直逼現役護衛艦，被外界形容為「集裝箱戰列艦」或「海上軍火庫」概念的實踐平台。

然而，就在不到一週內完成劇烈轉型：大部分垂直發射單元被移除，只保留24個發射單元與6個導彈容器，為電磁彈射系統騰出空間。船上甲板現出現由4輛8輪卡車連接組成的「火車式」模組化電磁彈射軌道，可依無人機尺寸調整長度，一架掃掠翼隱形先進戰鬥無人機（疑似協同作戰飛機CCA類型）已就位準備發射，另一架則置於後方待命。這些無人機具備大翼展、隱形設計與內部彈艙，尺寸明顯大於常規型號，可能為實機或高精準模型。

這些無人機與卡車組件停靠碼頭，鄰近正進行海試的076型兩棲攻擊艦「四川號」（同樣配備內建電磁彈射器）。專家指出，卡車連接的模組化電磁彈射軌道系統源自陸基技術，可在無傳統跑道的島礁或高原地區發射重型無人機（推力達數百千牛頓），但海上應用面臨船體晃動、電力供應（需瞬間提供數百至上千千瓦功率）與回收難題，推測可能屬概念驗證或「一次性」作戰平台。只是在「中達79」與076型兩棲攻擊艦「雙艦同框」的狀況下，是否可能以兩棲攻擊艦為回收載台，增加無人機使用數量，則成為另一種可能。

「中達79」的快速再變身，不僅展示中國商業船隊轉化軍事資產的極高彈性，也向國際釋放強烈訊號：在未來衝突中，龐大民船隊伍可瞬間轉為分散式無人機載艦或導彈平台，重塑印太海戰規則，削弱傳統航艦優勢，並增加辨識與應對難度。分析認為，這是中國海軍「平戰一體、高低搭配」建軍思路的最新體現，預計2026年將有更多類似平台曝光。

「中達79」卡車連接的模組化電磁彈射軌道系統上有2架掃掠翼隱形先進戰鬥無人機。 圖：翻攝「X」@shahpa