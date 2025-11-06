中遠海運再砸17億美元 訂造29艘新船擴大船隊

根據英國航運相關網站表示，中遠海運集團（COSCO）宣布，將再投入約十七億美元，用於新一批油輪與散貨船造船合約，延續其總額逾七十五億美元的船隊擴張與現代化投資計畫。

中遠海運在二○二五年前九個月營收較去年同期減少超過四％，獲利下滑近三成；第三季衰退更為明顯，營收減少超過兩成。該公司將此歸因於運價波動、關稅政策外溢效應、地緣政治不確定性及全球貿易趨緩等因素。

不過，中遠海運強調，其整合型服務仍展現「韌性成長」。該公司舉例指出，已完成對泰國林查班碼頭收購，並透過航線網絡優化及開闢亞洲至墨西哥與拉丁美洲新航線，推動業務擴張。前九個月公司貨櫃運量達兩千萬TEU，較去年同期增加六％；港口總貨櫃量達一億一千三百萬TEU，較去年同期增加五點六％。

中遠海運於二○二四年提出整體船隊現代化與環保升級策略，已在中國下單多批新造貨櫃船與乾散貨船。今年該公司完成中國首艘甲醇雙燃料貨櫃船「中遠海運洋浦」首航，並完成「中遠海運天秤」甲醇雙燃料改裝，為大型貨櫃船綠色低碳營運累積經驗。

在最新造船計畫中，中遠海運宣布，訂造六艘三十萬七千載重噸超大型原油輪（VLCC），總值約七點一五億美元，將於中國船舶集團大連造船廠建造，預計自二○二七年四月至二○二八年十一月陸續交付。這批新船交付時都具備甲醇與液化天然氣（LNG）雙燃料使用條件。另，該公司還將投資超過十億美元建造二十三艘八萬七千載重噸的乾散貨船，也由大連造船工業公司（DSIC）承造，預計於二○二七年五月至二○二八年底交付。

中遠海運表示，集團將持續推動全方位航運業務擴張，目前在乾散貨與原油運輸領域居全球第一，貨櫃運力則排名第四。該公司強調將以穩健發展為核心，積極推動航運、港口及物流一體化布局，這也是美國貿易代表署在今年四月宣布港口費計畫時所指出的重點之一。

據法國海運諮詢機構Alphaliner公布，截至昨（六）日為止，最新運能資料顯示，中遠海運集團（COSCO）總運能三百五十二萬九千二百七十TEU（全球占比十點七％），全球排名第四。