中遠海運專業運輸公司carrier馬尼拉代表處 啟用

根據英國航運相關網站引述，中遠海運集團旗下專業運輸公司Carriers（COSCO SHIPPING Specialized Carriers）宣布，該公司近日正式啟用新設立的菲律賓馬尼拉（Manila）代表處，以強化區域在地化服務能力，並支援公司全球拓展計畫。

Carriers說明，此次在菲律賓設立代表處，是其地區網絡布局策略重要一環，將使公司更接近客戶，並提升對東南亞快速成長物流需求回應能力。該公司認為，此辦公室成立不僅有助市場開發與項目支援，更可整合中遠海運全球網絡，提高區域營運協調與服務敏捷度。

該公司指出，東協全面經濟伙伴關係協定（RCEP）帶動區域貿易往來活絡，加上中國大陸與菲律賓在基礎建設、能源與設備製造等領域深化合作，是促成物流需求上升重要因素之一。透過代表處設立，Carriers將進一步推動在地化經營，深化區域合作。

Carriers表示，未來公司將持續推動在地化運營策略，強化與菲律賓及其他東南亞市場合作夥伴關係，提升服務品質與長期可持續發展能力。此舉也顯示該公司對菲律賓市場的重視，及在全球物流網絡中深化區域樞紐角色長期布局。