中遠海運洋浦港推WSA3航線

根據英國航運相關網站表示，中遠海運（COSCO SHIPPING）正式在海南洋浦國際貨櫃碼頭（Yangpu Port）啟動全新WSA3遠東―南美西海岸航線，這條新航線既創造海南自由貿易港與南美市場間的直接海運通道，也為雙邊貿易帶來時間與成本雙重優勢。

WSA3新航線現已投入營運。COSCO表示，此航線將為海南與秘魯、智利等南美國家間的進出口商提供更快速、成本更低且更穩定的物流服務。藉由直接航運，該公司可避免轉船延遲，顯著提升供應鏈整體效率。

廣告 廣告

經由WSA3直航服務，來自海南的高品質冷凍水產現在能直接運送至南美市場，包括祕魯與智利。這項調整不僅縮短運輸時間，也節省之前先經其他港口中轉的不便與相關費用。

此航線不僅有利於中國出口，也利於南美出口商，秘魯酪梨與智利櫻桃等特色農產品可搭配洋浦自由貿易港政策，直接運回海南，如此雙向物流不僅降低成本，也可保證產品更為新鮮。

COSCO指出，此次WSA3航線開通，明顯提升洋浦港全球連通性，並鞏固其作為對外雙向物流中心角色。透過這條航線，洋浦港將更深度融入中國與南美間的貿易網絡。

COSCO指出，WSA3航線安排十艘大型貨櫃船進行支援，航程穩定約二十九天（單程）。可強化洋浦港作為「新西部陸海通道」樞紐地位。

展望未來，隨著該航線正式啟動，航運業普遍認為，這是海南自由貿易港與南美間物流合作重要突破。該航線能進一步強化雙邊貿易、促進雙方農產及水產市場互動，並為更多企業開啟更具競爭力的供應鏈方案。