中遠海運海南樞紐貨量激增7成

根據英國航運相關網站表示，中遠海運（COSCO Shipping）旗下位於海南自由貿易港（Hainan Free Trade Port）之樞紐物流中心，在二○二五年繼續強勁成長，自一月至十一月期間貨櫃量大幅增加，呈現約七成年度成長幅度，顯示該區域在國際海運網絡中的影響力迅速擴大。

中遠海運在海南已建置逾五十二萬平方公尺的現代化貨物檢查設施，涵蓋海口（Haikou）與洋浦國際貨櫃碼頭（Yangpu International Container Terminal）等主要港區，配合一邊營運一邊建設的模式，使港口作業設施能隨物流需求同步擴充，有效強化各類貨物的通關效率。

洋浦國際貨櫃碼頭自擴建以來已具備接收世界最大型貨櫃船的能力，二○二五年一月至十一月累計處理貨櫃量達二百七十七萬TEU，較前一年同期成長超過七成。中遠海運目前經營從海口與洋浦出發的二十五條貨櫃定期航線服務，連接國內主要港口與全球重要市場，顯示海南港區在海運網絡中扮演愈來愈重要的樞紐角色。

中遠海運積極導入創新物流模式，例如「同船運載國內與國際貨物」，提升整體供應鏈效率與資源利用率。另，自二○二五年起，洋浦港轉運貨量大幅成長，其中外貿轉運量更增加約二百一十三％，進一步鞏固該港作為亞太地區具影響力的轉運中心地位。

航運分析師指出，中遠海運透過海南自由貿易港基礎建設與航線布局，不僅提升港口的整體競爭力，也為中國與全球航運供應鏈建立更緊密連結，有助促進區域貿易流動與物流效率提升。