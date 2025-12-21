中遠海運深度參與海南封關運作 助力自貿港邁向高水準開放

根據中國大陸相關單位表示，海南自由貿易港全島封關運作於十二月十八日正式啟動，象徵中國對外開放邁入新階段。中遠海運集團全面投入封關前後各項建設與營運工作，從港口基礎設施、航線布局到綠色發展，為自貿港穩定運作奠定關鍵基礎。

在封關制度「一線放開、二線管住」的架構下，中遠海運配合海南省政府，在洋浦、馬村、新海及秀英四大港區建置現代化「二線口岸」查驗監管設施，總面積逾五十二萬平方公尺，涵蓋貨櫃、件雜貨、滾裝車輛等多元作業需求，並已全數通過中國大陸官方聯合驗收。中遠海運也承擔相關設施設備長期運維任務，確保通關流程順暢。

廣告 廣告

在航線布局方面，中遠海運集運於海口與洋浦港規劃密集航線網絡，並推動「內外貿同船」創新模式，有效提升艙位使用效率。隨著航線持續加密，洋浦港中轉業務量顯著成長，國際航運樞紐功能日益凸顯。

中遠海運也將綠色發展納入自貿港建設核心。旗下博鰲公司完成博鰲東嶼島低碳改造工程，打造中國大陸首個獲國際認證的零碳營運示範區，為海南承接國際高端會議與發展永續觀光提供重要支撐。