中遠海運發布國際航運數位船供服務平台

根據中國大陸相關單位表示，中遠海運近日在上海舉行的「二○二五滴水湖高能級航運服務業創新大會」上，正式發布「國際航運數位船供服務平台」。該平台由臨港新片區管委會與中遠海運科技共同打造，定位為服務國際船舶供應產業鏈的公共型數位平台，主要為提升航運供應鏈透明度與運作效率。

中遠海運指出，平台運用數位化技術，打通船舶供應產業的「數據孤島」，整合上下游的數據鏈、業務鏈與資訊鏈，為船公司及船舶供應業者提供一站式、高效率的智慧化服務解決方案。

國際航運數位船供服務平台憑藉中遠海運科技「船視寶」數據系統與智慧調度演算法，可協助船供企業提前七十二小時精準掌握潛在受油船舶，並透過即時監測進行供油船舶調度優化，提升資源整合與配置能力。

平台同時提供港口壅塞即時監控、港口作業日曆、全球動態油價資訊與智慧加油建議等功能，協助船公司做出更合理的燃油採購與航程規劃決策。

目前已有中國船燃、富遠燃油等十六家主要企業入駐平台，累計完成五十八次燃油加注，總量達九萬三千噸。中遠海運指出，平台建構的保稅船供數位生態正帶動市場朝向標準化、高端化與誠信化發展，使高品質服務成為市場通行證，同時增強上海在國際航運市場的核心競爭力。