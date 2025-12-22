中選會主委人選出爐 游盈隆獲政院提名 副主委推胡博硯

行政院提名游盈隆出任中選會主委，副手為胡博硯。（圖／TVBS）

中選會人事從缺怎麼補？行政院今天(22日)證實提名台灣民意基金會董事長游盈隆出任主委，副手則是曾任洪仲丘案律師的胡博硯。不過這組合引發朝野議論，這份名單想闖過立法院，恐怕還有硬仗。

中選會6位委員任期已於11月初屆滿，包含原主委李進勇。行政院今日正式公布新任提名名單，確定由台灣民意基金會董事長游盈隆出任主委，副主委則由曾任洪仲丘案律師的胡博硯接任。

游盈隆於1995年加入民進黨，曾任黨副秘書長及新境界文教基金會副執行長，但2019年因不滿「維持現狀」論述、廢除「公投綁大選」、蔡英文拒絕特赦陳水扁及破壞初選制度等議題，宣布退出民進黨。近年他專注於民調發布與時事評論，但也曾引發波瀾，例如聯電創辦人曹興誠就曾在基隆罷免案期間公開痛罵：「我今天就罵那個游盈隆，你怎麼去罵沈伯洋？」

胡博硯曾任洪仲丘案律師，據悉卓揆上月親自徵詢後提名為中選會副主委。（圖／TVBS）

至於副主委提名人胡博硯，則是台灣法律學者，也是時代力量創黨元老之一，過去最為人熟知的是擔任洪仲丘案律師團召集人。據了解，行政院長卓榮泰上個月曾親自徵詢他的意願。

這份名單出爐後，朝野立委反應不一，顯示這波人事案在立法院恐面臨挑戰。民進黨立委郭國文說：「而他（游盈隆）的民調的結果，往往引起一些綠營的質疑，對於這位綠營不討喜的這個人選，是不是能夠獲得藍營的信任，而扮演好中選會的角色呢？我只能祝福他。」

國民黨立委林沛祥說：「但是他們（游盈隆和胡博硯）的政治立場，跟意識形態上面會讓很多的中華民國國民非常的搖頭，因為他們都是支持執政黨，也就是親綠的學者，那在這種政治安排之下，難免會讓未來的選舉，讓中選會受到相當多的責難。」

除了正副主委，行政院也提名其他5位委員，包括律師黃文玲，以及國民黨推薦的中華科大副校長李禮仲、輔仁大學教授蘇嘉宏，民眾黨則推薦東吳大學政治學系教授蘇子喬。由於選務工作最遲須在明年2月展開，面對立院朝野對立僵局，政院呼籲立法院能早日審議通過。

