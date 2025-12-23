中選會主委提名游盈隆、「柯媽乾女兒」入列 吳靜怡：名單「柯」味很濃

台灣民意教育基金會董事長游盈隆。翻攝自臉書



行政院22日公布新一屆中選會委員提名名單，共提名7人，其中擬由台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委，東吳大學法律學系教授胡博硯擔任副主委，其餘5名委員人選橫跨藍、白推薦名單，引發關注。時事評論員吳靜怡就直言，除了游盈隆、胡博硯之外，這份名單還有「柯媽乾女兒」黃文玲，「柯」味很重。

行政院此次提名的7人，除游盈隆與胡博硯外，尚包括前台聯立委黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，以及國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，另有民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬，名單後續將送交立法院審議。

對此，時事評論員吳靜怡23日在臉書發文指出，該份中選會名單由與前民眾黨主席柯文哲交好、曾與行政院長卓榮泰在黨內競逐主席的游盈隆出任主委，質疑游盈隆未來是否能在藍白不斷挑戰憲政制度的情況下，扮演「煞車系統」的關鍵角色？

吳靜怡提到，名單中包含「柯媽媽乾女兒」黃文玲，民眾黨團罕見第一時間對名單表達「樂見優秀人才秉持超然黨派精神」的正面態度，只是副主委是胡博硯，黃國昌的祝福是否真心？但真正值得關注的，並非人選「跟誰熟」，而是中選會未來將面對藍白推動的「制度炸彈」。

吳靜怡指出，游盈隆過去曾因反對「公投與大選強制分離」而退黨，如今卻須以中選會主委身分，處理藍白修法後「大選綁公投」的選務實務；同時，民眾黨主席黃國昌力推的不在籍投票制度，在技術與信任層面風險極高，但民主投票卻是「零容錯」，若未來於2026年公投、2028年總統與立委選舉陸續上路，相關壓力恐全面集中在中選會身上。

她進一步指出，胡博硯曾指《選罷法》過於嚴格、需要修法，但修法應以比例原則與正當程序為核心，而非替政治問題解套；胡曾加入百名法律學者反對國會擴權法。未來若國民黨推動修正《總統副總統選罷法》，涉及連署門檻、查核標準與違法認定，替「連署收賄」解套，中選會是否要為了政治問題承擔「鬆法」角色？

吳靜怡最後表示，這份名單尚未正式送交立法院長韓國瑜，但各黨團應該都是早已知情；若名單順利通過，從民主程序角度來看，總統賴清德提出的這份人事布局「柯」味很重，這還能算什麼帝制？

