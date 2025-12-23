中選會主委提名游盈隆…沈伯洋指「會投同意票」：以藍白角度「應該可接受」，有機會通過…羅承宗評賴總統丟的是「橄欖樹」：若立院不同意「非常不恰當」

行政院昨（22日）公布中選會委員提名名單，其中台灣民意基金會董事長游盈隆擬出任中選會主委，並提名東吳大學法律學系教授胡博硯擔任副主任委員。對此，台灣永社理事長、高雄科大科法所教授羅承宗今（23日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，提名民眾黨友好的游盈隆出任主委，是總統賴清德拋出的「橄欖樹」，若立院不同意，就非常不恰當。

中選會6位委員任期至11月3日屆滿，目前僅剩4位委員，依規定至少要5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院發言人李慧芝昨日指出，國民黨及民眾黨11月初向行政院提出推薦名單，行政院長卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定，「行政院將提名游盈隆擬任委員並為主任委員，另將提名胡博硯擬任委員並為副主任委員」。

節目主持人周玉蔻提及，游盈隆以前是民進黨黨籍，但很多人認為他已經背骨，且其兒子游思遠曾於前民眾黨主席柯文哲團隊工作，游盈隆本人也與柯文哲關係友好；胡博硯則是時代力量創黨元老之一。

對此，羅承宗表示，「賴總統這次拋出的，不是橄欖枝，而是『橄欖樹』，整棵樹都刨起來了」。他直言，若是這樣的名單立法院還不滿意、不通過，那真的非常不恰當。羅承宗提及，國民黨立委賴士葆對胡博硯擔任副主委有意見，「我覺得這樣是不行的，若每次都挑國民黨想要的人過，那就辜負賴清德丟橄欖樹的好意了」。

民進黨立委沈伯洋則透露，會投下同意票，「但還是要看整個黨團的協商與討論」。周玉蔻也藉機追問，「會過嗎？」沈伯洋回應，「總統的提名，民進黨團沒有意見的話，都是會過的」。他說明，雖然過半需要藍白兩黨也支持，「但以藍白角度，這次的提名應該是他們可以接受的，所以有機會通過」。

沈伯洋也提及，若此次中選會委員名單未通過，那2026地方選舉就會停擺。周玉蔻則提出，民眾黨主席黃國昌對於賴清德的提案，通通都反對，「那這次黃國昌會反對嗎？」沈伯洋笑回，「這是有可能的，但民眾黨其他人未必會反對，這也是我們的契機」。

（圖片來源：新聞放鞭炮、維基百科）

