中選會主委提名游盈隆 綠有雜音

台灣民意教育基金會董事長游盈隆22日被行政院提名為中選會主委人選，但因游過去多次炮轟民進黨，引發內部不滿。（本報資料照片）

台灣民意教育基金會董事長游盈隆22日被行政院提名為中選會主委人選，但因游過去多次炮轟民進黨，引發內部不滿，高雄市議員簡煥宗更發文嗆「我們就來看誰投游盈隆」。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱23日表示，嚴守適格適任的方式審查，待審查時會表達對人選的評論。在野則反讚游立場相對中立，並酸他最後「恐被民進黨封殺」。

游盈隆在今年大罷免期間，屢將炮口對準民進黨團總召柯建銘、綠委沈伯洋，也因此這項人事案是否獲得民進黨團支持，備受關注。柯建銘昨被問及對游盈隆獲提名為中選會主委的看法時，僅回應「尊重行政院」。

廣告 廣告

沈伯洋則表示，意見不同是民主常態，游盈隆對罷免有不同想法沒什麼，「罵我的人滿街都是，但這跟每個人有沒有專業無關，立委審查看的是專業」；沈伯洋強調，中選會重點是能否中立承擔選務，游盈隆的政治資歷有其專業度，黨團自然會以此進行討論，而非著重彼此政治意見的不同。

不過，民眾黨團幹事長長陳昭姿說，「劉靜怡大法官被提名人遭綠委封殺要重演了嗎？」目前已看到高市議員簡煥宗發文「我們就來看誰投游盈隆」，綠營側翼也酸「游盈隆舔藍白，要封殺」，令人遺憾現在的民進黨已變成「保皇黨」。

鍾佳濱直言，社會各界對游盈隆有不同看法是必然的，未來若能通過審查，中選會是一個獨立機關，擔任主委的人就必須公正主持選務；由於這份名單尚未進到立院審查，對於各人選的評論，留待審查的時候各黨團自然會表達。

藍白對游盈隆則表達肯定，民眾黨團總召黃國昌說，過去敬重游敢說真話、政治學及民調專業，既然進入人事同意權審查，就沒有私人情誼，會理性負責嚴格審查；藍委王鴻薇也說，她個人不排除支持游盈隆出任中選會主委，但要等國民黨團討論決定。

此外，藍白也預告將對中選會7位被提名委員發出問卷，作為審查參考，黃國昌透露，民眾黨團問卷題目包括「是否贊成公投綁大選？」、「會不會像今年夏天的中選會自居公審會，直接沒收公投案？」、「是否支持國內移轉投票？」以及「會支持總統帶頭毀憲亂政、不公布立院三讀後的法律嗎？」

國民黨團書記長羅智強則透露，審查時必問問題是，若立院通過公投題目，中選會是否按照公投法直接舉行，還是像前主委李進勇一樣，違法不執行？