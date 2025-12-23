中選會主委提名 羅智強：肯定游盈隆相對中立

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委。 圖：林朝億 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於行政院昨日公布中選會提名名單，國民黨立院黨團書記長羅智強今(23)日表示，雖然朝野對立嚴重，但該肯定還是要肯定，至少政院有來徵詢，也有把建議的部分名單放入，至於主委被提名人游盈隆，他覺得「過去的很多在社會上的表現，我覺得還算是相對的中立」。但整體而言，國民黨團會在審查後，於黨團大會做出投票決定。

行政院昨日公布中選會主委及委員提名名單。包括藍白分別推薦的3名委員，及主委由游盈隆擔任。羅智強說，雖然朝野對立很嚴重，對於這一次行政院的做法，他覺得是可以給予一些肯定。第一、一開始讓朝野政黨來推薦人選，那這個程序是做對了。所以像接下來包括說其他的機關人事，大法官、NCC的提名，他建議賴清德總統跟卓榮泰院長也可以比照相近模式來徵詢在野黨的意見。「這個尊重他覺得尤其是賴清德總統上來以後，算是比較好的一個做法。」

廣告 廣告

羅智強說，第二個也確實他們提名推薦的人選，包括民眾黨跟國民黨，有部分的推薦人選有被放進名單裡面，他也認為這是一個好的開始。這也是國民黨審查時會考慮的一個相應立場。

羅智強說，他個人是覺得游盈隆這個人選，「過去的很多在社會上的表現，我覺得還算是相對的中立，所以這個人選我個人的看法是這樣，但是最後我們經過相關的審查程序之後，我們的國民黨立法院黨團的做法，向來都是在黨團大會我們會形成一個共同的態度，就是對於名單我們要採取這個同意還是不同意」。

對於這次中選會提名方式，媒體詢問，會覺得是行政院遞出橄欖枝嗎？羅智強說，不管朝野現在對立氛圍非常嚴重，「但是該肯定還是要肯定」，所以至少在這個部分，第一個有徵詢就是一個好的開始。那徵詢的名單有部分放上去，那就是部分好的開始。

羅智強也表示，未來中選會委員審查，他們也會詢問，對於立法院通過的公投案，會不會依法執行，不會像前中選會主委李進勇違反法律、拒不執行。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

政院提名游盈隆任中選會主委！學者剖析：這案若再不過恐怕沒有人事案可過了

游盈隆等被提名中選會 民眾黨團：樂見優秀人才早日進入