中選會主委被提名人拜會立院 政院籲朝野理性審查人事

行政院秘書長張惇涵表示，「真的是報告，那也請黃國昌總召跟主席放心，他不是密件可以帶出去看。」

拜會尾聲親自將報告書交給民眾黨團，行政院秘書長張惇涵23日率領7位中選會被提名人拜會朝野立院黨團，希望爭取支持中選會人事，也呼籲朝野能理性審查，順利過關。

行政院秘書長張惇涵指出，「行政院這次也徵詢了3個黨團，那也透過跨黨派的推薦，我們也提出了跨黨派兼具理論跟實務的7位被提名人，那希望都能夠過關。」

張惇涵表示，朝野政黨對不在籍投票有許多討論與提案，立法院下週一（26日）將安排相關公聽會。黃國昌則懇請所有被提名人及早繳回民眾黨團所發函的問卷，民眾黨委員會針對回答內容來進一步請教，作為行使投票權的依據。

民眾黨立院黨團總召黃國昌回應，「在2月1日對台灣民眾黨來講會進行部分的換血，這次的委員審查所留下來的紀錄，就會直接決定接下來委員他們在行使人事同意權的時候投票的意向。」

中選會主委被提名人游盈隆認為，「如果立法院能夠在嚴格的審查之後，然後能夠一致的投票通過，我覺得這個會是立法院的一小步，但是台灣民主的一大步。」

張惇涵與被提名人一行下午將拜會國民黨團，針對中選會主委被提名人游盈隆多次砲轟民進黨，引發綠營內部雜音，民進黨團仍表態會全力支持行政院的提名人選。

