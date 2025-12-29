中選會人事案正式送立院 行政院：已考量政黨比例盼速通過

行政院外觀。資料照



中選會主委李進勇等6名中選會委員任期至今（2025）年11月3日，行政院今（12/29）日透過新聞稿表示，行政院已將提名人選游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人名單函送立法院審查，且以考量政黨比例，盼儘速審議通過。

行政院表示，因應中選會包括主委、副主委等6位委員任期屆滿，及1位委員蒙志成已於今年6月27日請辭後遺缺，行政院已將提名人選游盈隆、胡博硯、黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人名單函送立法院審查。

行政院指出，中選會是貫徹憲法保障民主法治及人民參政權的獨立機關，為確保中選會辦理公職人員選舉、罷免及公民投票事務的公正性與專業性，行政院除循往例徵詢公正人士外，並函請立法院朝野各黨團推薦具法政相關學識、經驗之適任人選。

行政院表示，這次提名秉持含納各黨推薦、橫跨朝野背景、兼具理論實務以及中央地方經驗等原則，提名游盈隆、胡博硯、黃文玲、陳宗義與國民黨推薦的李禮仲、蘇嘉宏及民眾黨推薦的蘇子喬等7人，並指定游盈隆主委，胡博硯為副主委，任期至2029年11月3日，為陳宗義為繼任，任期至2027年11月3日。

行政院強調，上述被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，行政院在提名時也已考量政黨比例，符合中選會組織法規定，這次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序審議通過，使未來選務工作順利推動。

