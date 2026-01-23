中選會人事賴卓釋善意 游盈隆盼立院通過：台灣民主一大步

行政院秘書長張惇涵23日陪同7位中央選舉委員會被提名人，前往立法院拜會朝野黨團。右2為中選會主委提名人游盈隆。 圖：翻攝自民眾之聲

[Newtalk新聞] 行政院秘書長張惇涵今（23）日陪同7位中央選舉委員會被提名人，前往立法院拜會朝野黨團。被提名為中選會主委的游盈隆在拜會民眾黨團時表示，這次人事提名過程中，總統賴清德、行政院長卓榮泰以及民進黨已釋出相當大的善意，主動邀請在野黨推薦人選，期待立法院在嚴格審查後，能夠跨黨派一致通過人事案，「這會是立法院的一小步，但卻是台灣民主的一大步。」

依《中央選舉委員會組織法》規定，中選會委員會議須有全體委員二分之一以上出席才能開會，且決議需出席委員過半數同意。目前中選會僅剩4名委員，未達法定開會人數，導致委員會已經停擺近3個月，無法做成任何決議，影響選務運作。游盈隆指出，此行的重要任務，就是希望中選會人事案在完成立法院相關程序後，能獲得朝野一致支持。

他表示，過去中選會人事多由單方面決定，但這次行政院作業相當早，也主動請在野黨推薦人選，最終組成7位被提名人，展現跨黨派合作的誠意。

游盈隆強調，若立法院能在嚴格審查後一致投票通過，將有助中選會儘速回到健康、正常運作的組織狀態，也回應社會對選務穩定的期待。他並呼籲各黨團與立委鼎力支持，讓人事案順利過關。

行政院上個月提名游盈隆擬任中選會委員並出任中選會主委，胡博硯擬任委員並為副主委；還有5名提名人選包括黃文玲律師、由國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲與輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治學系教授蘇子喬，相關人選任期均至2029年11月3日止。此外提名桃園市前市長陳宗義擬任委員，任期至2027年11月3日止。

行政院秘書長張惇涵下午也將率7位中選會被提名人拜會國民黨團。國民黨團書記長羅智強對此表示，這次中選會的提名，民進黨算是做到基本的誠意與尊重，針對游盈隆，過去雖然是民進黨出身的，但是他相對是中立的，同意與否黨團會再做共同的決定。

