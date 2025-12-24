中選會人選成朝野破冰棋子？ 李彥秀：別太樂觀 7

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

行政院日前公布中選會正副主委以及委員人選，不僅納入在野黨推薦人選，也未見藍白過往常見對名單冷言嘲諷。國民黨立委李彥秀今（24）日表示，這份評價不差的名單，或可暫時緩解政治對峙，但距離真正化解朝小野大的結構性僵局仍有不小距離；學者則分析，民進黨表面釋出善意，實則可能帶有政治試探意味，中選會人事案恐怕只是新一輪政治攻防的起點。

行政院公布中選會委員人選，將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。另5名委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

李彥秀認為，這份評價不差的中選會委員提名名單，可望稍微緩減朝野劍拔弩張的對峙氛圍，但是要成為朝野和解的「答案」，恐怕過於樂觀；中選會提名名單代表的是解決朝小野大政治僵局的「公式」而非「解答」。

李彥秀說，民進黨不論是「法案」、「預算案」或是「人事案」都必須尊重國會多數的意見，而非民進黨一意孤行。但是，這樣的公式套用到總預算案、《財劃法》修正案或1.25兆軍購特別預算，不見得總統賴清德與民進黨「吞得下去」。

李彥秀強調，民進黨以中選會人事案作為讓步的誘餌並不意外，可能更隱含把「大砲級」游盈隆、胡博硯納入體制中「消音」的意涵，畢竟來自綠營背景對民進黨批判的傷害性要遠大於傳統藍營。

另一方面，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥也認為，民進黨看似有意在嚴重政治僵局時刻遞出橄欖枝，實則可能是「楚樵誘敵」之計，試探藍白的政治底線與合作默契。

張元祥分析，如果藍白兩黨持續封殺中名單中的傾綠學者，民進黨自然可以將政治僵局的責任推給在野陣營，更坐實賴清德所稱的「在野獨裁」；當然，藍白也知道民進黨用意，除非特定人選出現重大爭議，否則應該可以順利完成審查投票，讓中選會通過開會門檻順利復活。

「未來中選會人事案真正的關鍵還是在游盈隆、胡博硯。」張元祥表示，游盈隆選舉制度與民意調查專業無庸置疑，學術根基紮實，碩士師承「祖師爺」胡佛，碩士論文近800頁，還要分成上下2本裝訂，至今都是政治學領域的傳奇。他說，游盈隆對「民主價值」及「終結國民黨一黨專政」的堅持，遠高於對民進黨的政黨支持，也與執政後的民進黨漸行漸遠，終在2019年退出民進黨，結束24年的黨員身份。

張元祥說，離開民進黨後，游盈隆主持台灣民意基金會，批評朝野政黨更沒顧忌，特別是大罷免期間，游盈隆左批賴清德錯估形勢，右打立法院民進黨團總召柯建銘為達目的不擇手段，更稱聯電創辦人曹興誠為「灰袍大法師」。

「游盈隆能否順利通過審查，關鍵還是在民進黨團的態度。」張元祥強調，也要避免游盈隆成為「劉靜怡2.0」，不過民進黨也是投鼠忌器，避免游在民進黨團反對、藍白支持下，當選主委的尷尬場景。

「胡博硯則是另外一個變數。」張元祥認為，胡博硯政治立場鮮明，2017年罷免立委黃國昌案時，胡博硯發起「500位法律人挺昌留立院」，但是他也曾批評前民眾黨主席柯文哲是投機分子，未來民眾黨團的態度，以及藍白是否會一致性投票，將是胡博硯能否順利成為副主委的關鍵。

