中選會公告 中配李貞秀遞補立委至任期屆滿

[NOWnews今日新聞] 中選會今日發文公告不分區立法委員遞補當選人名單，分別為民眾黨洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀，而遞補當選立委任期為本屆立委任期屆滿之日為止。

中選會正式公告民眾黨6人遞補不分區立委，其中最被關注莫過於中配李貞秀，因為依照《國籍法》立委需在一年內提出放棄中國籍證明，否則立法院將予以解職。

內政部次長董建宏曾說明，公職人員必須在一年內放棄中華民國以外的國籍，這個沒有任何的解釋空間，所以她必須在這一年內完成這樣子的程序，也就是宣誓就職後必須完成這樣子的程序。那有一年的時間，那不管是哪一個國籍都是一樣。

媒體質疑這是否為「李貞秀條款」，就算沒有提出放棄中國籍證明，還是能夠擔任立委一年的時間？董建宏強調，內政部就是依法行政，依《國籍法》必須提出放棄中華人民共和國國籍證明，「這沒有討論的餘地」。

