中選會公告！李貞秀、陳清龍等6人遞補民眾黨不分區立委

民眾黨依不分區立委兩年條款，林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6人於今（1）日辭去立委職務。中央選舉委員會稍早公告，由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀6人遞補民眾黨不分區立委，任期至第11屆立法院屆滿。至於公職候選人當選後應另依國籍法等法律規定辦理事項，不屬於選務權管與執掌事項，中選會不評論或回應。

中選會公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」。圖／翻攝自中選會官網

廣告 廣告

責任編輯／蔡尚晉

更多台視新聞網報導

藍白合也可能藍白分？柯文哲酸國民黨：每個都很玻璃心

別越俎代庖！民眾黨國防預算砍剩4千億 賴清德示警：台灣之盾會破洞

民眾黨選戰布局！柯文哲擔任「這職位」 將教課盼吸引人才入黨