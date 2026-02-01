中選會公告 洪毓祥等6人遞補民眾黨不分區立委

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導民進黨台北市大安、文山區議員擬參選人劉品妡，投入黨內初選盼獲得提名競選，而她今（1）日下午參加「謝長廷志工伙伴交流聚會」，現場更有國安會副秘書長趙怡翔、行政院副秘書長阮昭雄等人出席。對此，阮昭雄受訪則喊話，希望未來服務精神的傳承，可以在劉品妡身上繼續被看見，「我們幫她加油」。民進黨大安文山市議員初選6搶4 劉品妡喊：各自努力記者提問，今天很多謝系志工都參加本次活動，同時也是為劉品妡祝福，是否會覺得壓力很大？劉品妡回應，其實志工夥伴一路陪伴他們，而且感情都非常深厚，同時自己也相當敬重，「更重要是像家人一般，因此壓力還好；重要的是希望不辜負他們的期望，順利通過初選，大選也順利當選，為大家服務」。同時劉品妡也透露，之前找過同黨立委黃捷、林楚茵，兩人會繼續幫忙掃街站台，「一起團結力量大，女力挺女力！」。針對民進黨在大安文山出現6搶4的局面，劉品妡則說，雖然初選大爆炸，但每個參選人、現任議員的各自特色跟主打的專長都不一樣，「就是各自努力，爭取更多選民看見我們，也知道我們為大安文山更多付出的決心」。面對民進黨遲遲未拍板定案台北市長人選，是否小雞會有所焦慮，劉品妡認為，民進黨人才非常多，近期應該就會出來，也是拭目以待，「不管推出誰都是最好的人選」。另，因本次活動是由邱老師舉辦，對方不僅是謝長廷夫妻台大法律系同窗外，更在1996年起投入公共服務與志工行動，劉品妡則說，自己在1996年出生，那一年就是總統首次全民直選，從民主發展史是來看是非常特別定位的一年，而邱老師從退休至今，長期耕耘30年沒有間斷則是非常令人感動、敬佩的事情。民進黨台北市長人選未定 阮昭雄：相信一定會有最強母雞帶領阮昭雄受訪則表示，今天很高興參加邱老師志工30周年慶祝，而邱老師一路以來和很多民主前輩，共同為選戰、民主運動付出心血，因此今天是抱持非常感恩的心情，向邱老師恭賀，「我都開玩笑說邱老師5歲就退休了，看起來只有35歲」。行政院副秘書長阮昭雄。（圖／民視新聞）他進一步說，1996年是很特殊的日子，也就是台灣第一次民選總統，台灣自始進入民主化過程；邱老師一路以來，從彭明敏、謝長廷參選正副總統，卓榮泰競選立委等等選戰無役不與，包含他個人、姚文智、趙怡翔乃至於現在的劉品妡，相信這是很好的民主傳承，希望未來服務精神的傳承，可以在劉品妡身上繼續被看見，「我們幫她加油」。至於就台北市長人選部分，阮昭雄強調，雖然自己主張宜快不宜遲，但黨中央已經非常積極網羅各個人選意願，相信最後一定會有最強母雞帶領台北市的小雞。原文出處：快新聞／出席謝系志工交流會！阮昭雄力挺「她」選議員 盼未來傳承服務精神 更多民視新聞報導中天恐回52台！張育萌列「昔違法案例」怒斥：撤照與政治無關民脂民膏變700坪豪宅！謝典林稱「一般台北家庭」 四叉貓：彰化百貨蓋好了李四川快看！黃國昌新北競總開張了 撂話將多點齊發辦活動

民視影音 ・ 11 小時前 ・ 發表留言