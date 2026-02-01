中選會公告 「陸配」李貞秀等6人遞補民眾黨立委

民眾黨「陸配」準立委李貞秀將於3日到立院宣誓就職，中選會1日公告遞補當選。（摘自李貞秀臉書）

民眾黨因落實「兩年條款」，黃國昌等6名白委已於日前辭去立委職務，因此將遞補6名新人，預計3日到立院宣誓。而中選會今（1日）也公告，洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人遞補當選民眾黨不分區立委；但關於李貞秀的「陸配」身分爭議，中選會表示，不屬於選務權管與執掌事項，因此不評論或回應。

中選會1日公告「全國不分區及僑居國外國民選出之第11屆立法委員遞補當選人名單」，包含洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀共6人遞補當選民眾黨立委，其任期至第11屆立法委員任期屆滿之日為止。

廣告 廣告

由於內政部不斷以《國籍法》規定限縮陸配參政權，陸委會副主委梁文傑過去甚至直言「陸配在台參政權已死」等言論，如今中選會卻公告「陸配」李貞秀遞補當選立委，引發外界質疑不同調。

對此，中選會表示，公職候選人當選後，應另依《國籍法》等法律規定辦理事項，不屬於選務權管與執掌事項，不評論或回應。

【看原文連結】