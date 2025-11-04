中選會剩4人難開會 卓榮泰道歉了

▲中選會剩4名委員，無法運作，行政院長卓榮泰對此致歉，並說本月底一定會把名單送到立法院。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 中選會原任主委李進勇等人任期在3日屆滿，今（4）日起由中選會委員吳容輝代理主委，吳容輝今也到立法院備詢。國民黨立委張智倫質詢問，中選會缺額，恐讓中選會停擺，國家選務難以推動。對此卓榮泰也致歉，並說本月底一定會把提名名單送到立法院。

張智倫表示，中選會原有11名委員，預計今天是6位新任委員的就任日，但目前僅有代理主委出席，實際仍有嚴重缺額，中選會僅剩4位委員，低於開會所需的5人門檻，現在沒有辦法召開委員會議，僅能由代理主委處理例行業務。

張智倫指出，中選會依例每月召開一次委員會議，如今人數不足，形同無法開會，等於選務機關陷入停擺。他強調，李進勇曾在立院答詢時表示，若中選會業務中斷，將構成「國家危機」，因此現況不容忽視，行政院必須立即處理。

卓榮泰回應，目前中選會委員確實不足，行政院正積極徵詢各界公正人士與法律專業人才，希望盡速補足人選。他強調，行政院已考量多方意見，並已完成明年地方選舉日期的規劃，「我們會在這個月當中，無論如何把人選補齊，並送交立法院審查同意」。

