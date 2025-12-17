中選會剩4委員「已停擺不能決議」 政院拜會白營溝通人選又被拒

即時中心／徐子為報導



中央選舉委員會6位委員任期已於上（11）月3日屆滿，目前僅剩4位委員在任，依法已無法開會議決事項。民眾黨立院黨團昨（16）日對外批評行政院，稱其「背地小動作不斷」，拒絕秘書長張惇涵今日拜會。





中選會於今年10月30日舉行屆期委員任內最後一次委員會議。會中由現任委員互推由吳容輝代理主委行使職權。



中選會之前說明，時任主委李進勇、副主委陳朝建及委員陳恩民、許惠峰、王韻茹、許雅芬共6人任期於11月3日屆滿，其中李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰已連任一次。依規定，行政院長應於委員任滿3個月前（8月3日）提名新任委員。



民眾黨透露，行政院先於10月底派員接觸民眾黨黨團總召黃國昌總召，私下探詢是否有推薦人選，經總召黃國昌建議後，行政院正式行文立法院各黨團，邀請舉薦。民眾黨團後舉辦公開徵選。



民眾黨批評行政院，日前透過公關管道聯繫白營，政院秘書長張惇涵有意於今天拜會各黨團，要就中選會人事進行溝通。他們認為，政院先前已多次對外表態，如今又轉用私下協調，他們不接受拒絕。





