中選會名單出爐 行政院提前拜會朝野說明

新的中選會委員提名名單今（22日）出爐，知情官員指出，上週五發生那樣那樣傷痛，社會必定希望國家不要空轉，政府好好做事，政院也不希望持續有朝野對立跟紛擾，因此以開放態度提出名單，希望將來中選會政務跟選務能順利推動。

行政院10月底發函給立法院朝野各黨團搜集推薦人選的意見，也歡迎各界舉薦。本刊掌握，名單擬定後，行政院長卓榮泰先拜會立法院長韓國瑜說明，政院秘書長張惇涵也展開朝野黨團拜會，雖然未能拜會民眾黨團，但已完成與國、民兩黨團溝通，一藍委看到名單後，也表示感受到誠意。

知情官員指出，知道名單公布後，會引起討論，但他強調，執政黨內已經有高度共識。

政院日前雖請朝野推薦中選會名單，並承諾在11月中將人選補齊。然而在那之後，立法院卻在11月7日因藍白聯手，否決了政院日前提出的4名NCC名單，當時政院對否決結果感到遺憾，並表示將「重新思考未來人事提名時與立法院的合作模式」。

