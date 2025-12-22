中選會委員名單出爐！行政院擬提游盈隆任主委 民眾黨團：遲到總比不到好

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨放話將於明（23日）立法院程序委員會排審對總統賴清德提出的「總統彈劾案」，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（22）日表示，此舉令人高度質疑其真正目的，並直言國民黨恐怕並非真要啟動彈劾程序，而是企圖藉此重啟早已被宣告違憲的「即問即答」。 鍾佳濱指出，回顧歷史，2006 年國民黨曾三度依《立法委員職權行使法》對當時總統陳水扁提出罷免案，但三次皆未通過。他強調，依現行制度，總統彈劾案若要成案，須獲得三分之二立法委員同意，程序門檻極高，因此，他不禁要問，國民黨在 2006 年三度罷免未果後，2025年再度捲土重來，究竟所為何來。 鍾佳濱質疑，國民黨此舉是否只是為了「如願」把在違憲國情報告中遭否定的「即問即答」，轉而放進彈劾權的架構中操作。他強調，罷免或彈劾皆屬國家重大政事案件，茲事體大，一旦彈劾案成案，依法須送交憲法法庭審理，國民黨卻將提案操作得如同兒戲，其真正目的令人質疑。 媒體追問「若提彈劾案，總統是否可能赴立法院說明」時，鍾佳濱回應，目前並不存在任何彈劾成案。他指出，總統過去面對在野黨要求國情報告時，態度一貫且明確，就是必須「合憲」、「依法」。總統作為

