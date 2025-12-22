中選會委員名單出爐！行政院擬提游盈隆任主委 民眾黨團：遲到總比不到好
行政院提出中央選舉委員會委員提名名單，其中台灣民意基金會董事長游盈隆擬出任中選會主委，對此，民眾黨立法院黨團回應「遲到總比不到好」，中選會委員懸缺已久，民眾黨團樂見優秀人才早日進入中選會，且能秉持超然黨派之精神確保選務的公平、公正、客觀性，黨團也將依法依職權嚴格審查。
民眾黨團主任陳智菡表示，中選會有6位委員已於11月3日屆滿，目前已無法召開會議處理重大事項，行政院長卓榮泰曾於11月初明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，卻直到12月底才提出名單，承諾跳票，所幸在在野黨協助下終於補強提名作業，「遲到總比不到好」。
不過陳智菡也說，令人不解的是，行政院仍不願開大門走大路，竟將此名單洩漏給特定媒體以獨家報導方式報派，且直至民眾黨發布回應的此刻為止，行政院仍未將名單正式送入立法院。儘管行政院提名過程延宕草率，民眾黨團仍將秉持專業審查，盡全力協助中選會公正客觀推動選務工作。
民進黨立法院黨團書記長陳培瑜則表示，非常開心看到行政院提出名單，基於選務中立、集結社會賢達及專家學者，目前的名單民進黨團都希望能夠全力支持，希望2026選務可以順利推動。
