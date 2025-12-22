中選會委員名單 吳思瑤：執政黨遞出橄欖枝

吳思瑤希望，朝野和解可從人事案開始。

行政院公布中選會委員提名名單，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，無疑地，這是執政黨遞出橄欖枝最新動作，希望朝野和解可以從人事案開始，勿為反對而反對。黨政人士指出，政院十月底發函請各黨團推薦人選，藍白十一月初就回覆，明年選務工作繁重，希望中選會能運作確保選務順利進行。

六名中選會委員的任期上月三日屆滿，行政院發言人李慧芝十月底表示，行政院除循往例徵詢公正人士外，並發函給立院朝野各黨團搜集意見並歡迎推薦人選。

據了解，在那段時間前後，行政院長卓榮泰與立法院長韓國瑜茶敘時就談到這項議題，卓揆稱願意尊重國會席次比例，並反映在提名名單上；不久後，行政院就發函請朝野黨團推薦賢達出任中選會委員。政院盼藉此建立模式，擴大被提名人的支持基礎。

吳思瑤說，民進黨政府在人事案部分接受各界舉薦人才，也採納政黨推薦，希望朝野和解可從人事案開始；政府希望藉由這項人事提名展現行政院的誠意和善意，期待在朝野攻防中觸礁的明年度中央政府總預算、國防特別條例及國安相關法案等，能獲得在野黨善意回應。

這次除了在野黨立委推薦的中選會委員外，行政院提名的中選會主委人選游盈隆，在賴政府上台後持續扮演「綠營烏鴉」的角色，也被視為友善民眾黨前主席柯文哲的綠營人士；至於副主委被提名人胡博硯則是時代力量的創黨元老之一。

到目前為止，藍白對於這波提名名單並未明確反對特定對象，只說會「嚴加審查」。吳思瑤表示，既然要遞出橄欖枝，就不會選擇特定政黨，她重申「行政院希望展現誠意和善意」。

