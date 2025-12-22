中選會委員名單 賴士葆：賴總統總算尊重在野黨

針對中選會委員名單，國民黨團書記長羅智強表示，將依法定程序依法審查，過程中必定善盡職責，落實監督。

國民黨團書記長羅智強表示，針對本次中選會委員提名名單，國民黨團將依照立法院法定程序依法審查，過程中必定善盡職責，落實監督，審查結果將交由黨團大會決定全體黨籍委員投票意向。

國民黨立委賴士葆認為，賴總統總算有尊重在野黨了，但仍希望人選中不要有政治性格太強的人，中選會副主委人選胡博硯就有這情況，整個名單還是需要好好來討論。

民眾黨團副總召張啓楷表示，民眾黨團仍要內部討論，但他個人來看，本次提名有事先徵詢，有包含在野黨推薦的人選，尤其游盈隆立場較客觀中立，希望大法官、ＮＣＣ委員也能依此模式提合適人選。

