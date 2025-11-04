中選會委員懸缺 國民黨立院黨團推薦名單出爐

6名中選會委員任期於昨日屆滿；行政院尚未提出新任名單，已行文在野黨團推薦。國民黨團今表示，將推薦中華人權協會理事長高思博（見圖）、教授蘇嘉宏、江岷欽、李禮仲4人。（圖／翻攝自高思博臉書）

包含中選會主委李進勇在內，6名中選會委員任期於昨日屆滿；行政院尚未提出新任名單，已行文在野黨團推薦。國民黨團今（4日）表示，將推薦中華人權協會理事長高思博、教授蘇嘉宏、江岷欽、李禮仲4人，期許中選會在未來新任委員加入後能秉持中立、專業，重建全民信任。

國民黨團指出，中選會委員依規定有6位委員於11月3日任期屆滿，行政院應於8月提名但至今尚未提出。直至10月28日才接到行政院來函，要求於11月5日前推薦適任中選會委員。該黨團依據中選會組織法第3條，同一黨籍不得超過3分之1之規定，推薦4位學有專精且法政專業之人士，擔任中選會委員。

廣告 廣告

國民黨團推薦名單為輔英科大教授蘇嘉宏、世新大學管理學院院長江岷欽、中華人權協會理事長高思博、中華科技大學校長李禮仲等4人，除李禮仲為無黨籍，其餘被推薦人皆具國民黨黨籍，以符相關法律規定。

國民黨團說，過去中選會委員相關決策及決議，多次受外界非議並質疑其中立性，李進勇更被認證為民進黨政府的側翼打手，一再打擊中選會對外之公信力。期許中選會在未來新任委員加入後，能秉持中立、專業，重建全民對中選會的信任，以維繫台灣得來不易的民主成果。



回到原文

更多鏡報報導

遭爆昨卸任中選會主委今火速恢復民進黨籍 李進勇回應了

李進勇卸任中選會主委恢復民進黨籍 藍委批：假中立真效忠、坐實綠色主委

還沒提名！中選會主委李進勇任期將屆滿 委員互推吳容輝代理