中選會委員提名人游盈隆、黃文玲等「都與柯文哲有淵源」 民眾黨團：樂見優秀人才入中選會

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

中選會6委員任期在11月3日屆滿後須提名新委員遞補，行政院邀朝野政黨推薦名單後，決定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。值得注意的是，行政院此次提名人選包括游盈隆在內，都與民眾黨與柯文哲有淵源，被視為友善民眾黨人士；民眾黨立院黨團也表示，「遲到總比不到好」，樂見優秀人才早日進入中選會。

行政院此次提名人選包括台灣民意教育基金會董事長游盈隆在內，都與民眾黨與柯文哲有淵源，被視為友善民眾黨人士。（圖／資料照）



除游盈隆、胡博硯外，行政院發言人李慧芝表示，其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。行政院已向立法院長韓國瑜、朝野黨團溝通，不日將把名單送至立法院。

廣告 廣告

值得注意的是，本次提名人選有多人都是友善民眾黨陣營人士，包括民眾黨推薦人蘇子喬外，主委提名人游盈隆之子游思遠過去即傳出進入柯文哲北市府內任職；除游盈隆外，黃文玲也是友善民眾黨陣營政治人物。黃文玲是曾任中選會主委、前彰化縣長黃石城之女，也曾兩度參選彰化縣長，在2018年二度參選彰化縣長時還獲得柯文哲媽媽何瑞英支持，並當場宣布認黃文玲當乾女兒。

民眾黨立院黨團表示，行政院終於提出中央選舉委員會委員提名名單，「遲到總比不到好」，中選會委員懸缺已久，樂見優秀人才早日進入中選會，且能秉持超然黨派之精神確保選務的公平、公正、客觀性，黨團也將依法依職權嚴格審查。

台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，中選會有六位委員已於11月3日屆滿，目前已無法召開會議處理重大事項，卓榮泰院長曾於11月初明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，卻直到12月底才提出名單，承諾跳票，所幸在在野黨協助下終於補強提名作業，「遲到總比不到好」。

民眾黨團也批評，行政院仍不願開大門走大路，竟將此名單洩漏給特定媒體以獨家報導方式報派，且直至民眾黨發布回應的此刻為止，行政院仍未將名單正式送入立法院。儘管行政院提名過程延宕草率，本黨團仍將秉持專業審查，盡全力協助中選會公正客觀推動選務工作。

更多FTNN新聞網報導

「清德宗」想君主立憲 藍諷賴清德卓榮泰不副署、不公布新法倒退回滿清皇權

前藍委認定未來朝野「一直戰到2028」但該過預算、法案也會過

自民黨代幹事長萩生田光一來台訪賴清德 他判斷高市早苗26日參拜靖國神社可能性更增

