中選會委員提名人選出爐 藍白黨團：依法審查

（中央社記者陳俊華台北22日電）行政院今天公布中選會主委、副主委與委員共7位的提名名單，國民黨、民眾黨立法院黨團表示，中選會委員懸缺已久，樂見優秀人才早日進入中選會，將依照立法院法定程序，依法審查。

行政院今天表示，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，國民黨團將依照立法院法定程序，依法審查，審查結果將交由黨團大會決定全體黨籍委員投票意向。

羅智強指出，中選會主掌全國選舉事務，確保選務中立是對被提名人最基本要求，國民黨團在審查過程中，必定善盡職責，落實監督；在賴政府毀憲亂政之際，一個嚴守中立的中選會，是全民最後期待，也是台灣民主的最後防線，國民黨團絕對捍衛到底。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡透過媒體群組表示，「遲到總比不到好」，中選會委員懸缺已久，樂見優秀人才早日進入中選會，且能秉持超然黨派精神，確保選務公平、公正、客觀性，民眾黨團將依法依職權嚴格審查。

陳智菡說，中選會有6位委員在11月3日屆滿，目前已無法召開會議處理重大事項，行政院長卓榮泰曾在11月初承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，卻直到12月底才提出名單、承諾跳票，所幸在在野黨協助下終於補強提名作業。

陳智菡表示，儘管行政院提名過程延宕、草率，仍將秉持專業審查，全力協助中選會公正、客觀推動選務工作。（編輯：林克倫、林興盟）1141222