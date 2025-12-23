中選會委員提名人選 她驚見柯媽媽乾女兒入列：「柯」味很重

政治中心／劉宇鈞報導

行政院22日公布7位中選會委員提名人選，其中提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯任副主委。時事評論員吳靜怡說，這份名單不只有與前民眾黨主席柯文哲友好的游盈隆，更有柯媽媽的乾女兒黃文玲，「柯」味很重。

行政院除了將提名游盈隆為中選會主委、胡博硯為副主委，另提名5位委員為前台聯立委黃文玲、前桃園縣桃園市長（今桃園市桃園區）陳宗義，國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

吳靜怡今（23）日以「中選會名單不只是柯友友游盈隆擔任主委，更有柯媽媽的乾女兒黃文玲」為題發文表示，這份中選會名單，放上行政院長卓榮泰曾競選主席的競爭者、退出民進黨的輿論挑戰者、柯文哲的好友游盈隆任新主委，游是否能成為當局國民黨、民眾黨不斷挑戰憲政體制懸崖的「煞車系統」？

黃文玲2019年突現身中選會打算替柯文哲領表登記選2020總統。（圖／資料照）

吳靜怡提到，這名單連「柯媽媽的乾女兒」黃文玲都被納入委員名單，民眾黨團難得第一時間發出「樂見優秀人才秉持超然黨派精神」的正面認同，只是現任主席黃國昌看到副主委是胡博硯，這祝福是真心的嗎？令人好奇！但值得關注的，從來不是這些人「跟誰熟」，而是他們即將面對的是藍白即將引爆的制度炸彈。

吳靜怡指出，游盈隆當年為反對強制公投與大選分離而退黨，現在卻必須以中選會主委身分，處理藍白修法後的大選綁公投實務；黃國昌強勢推動的「不在籍投票」，技術上存在高風險、低信任，但民主投票卻是零容錯。

吳靜怡直言，若不在籍投票可能先於2026年公投試行、2028年再進行總統、立委大選，同一批政治力量，一邊質疑選務公正，一邊要求制度全面擴張，這種矛盾制度，一定是中選會要扛下最大壓力！游盈隆如何面對政治收益歸藍白政黨、制度風險全數外包給中選會的設計。

吳靜怡也說，胡博硯曾指出《選罷法》過於嚴格，需要修法，但修法不是為了政治解套，而是為了比例原則與正當程序，胡曾加入百名法律學者反對國會擴權法，不知道胡能否認同國民黨意圖修《總統副總統選罷法》替「連署收賄」解套？涉及連署門檻、查核標準、違法認定，核心問題不是技術，而是中選會要不要替政治問題鬆法？

吳靜怡強調，中選會的名單尚未正式提到立法院長韓國瑜手中，但各黨團應該都是早就知道，若這份名單通過，民主程序上來看，總統賴清德這份名單「柯」味很重，這還能算什麼帝制呢？

黃文玲2018年參選彰化縣長時舉辦造勢活動，柯文哲的父母柯承發、何瑞英前往站台，當場說要認黃當乾女兒；2019年9月，黃文玲突現身中選會打算替柯文哲領表登記選2020總統，黃聲稱，她有帶柯的身分證，不過遭拒絕受理，黃一行人還在中選會櫃台前大聲吵鬧。

