中選會委員提名納在野推薦 主委游盈隆、副主委胡博硯

中選會6位委員任期已於今年(2025年)11月3日屆滿，目前僅剩4位委員，現由委員吳容輝代理主委行使職權。行政院日前邀集朝野政黨推薦，並在今日(22日)下午公布新的提名名單，預計提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主委、東吳大學法律系教授胡博硯任副主委，政院已和立法院長韓國瑜、朝野黨團溝通，將名單送至立法院。

行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰秉持「含納各黨推薦」、「橫跨朝野背景」、「兼具理論實務」以及「中央地方經驗」等原則，作為本次提名中央選舉委員會委員的重要標準，並函請立法院朝野各黨團推薦人選。

廣告 廣告

李慧芝指出，中國國民黨及台灣民眾黨於11月初向行政院提出推薦名單，卓榮泰審酌後，7位提名人選已臻確定，將提名游盈隆任委員並為主任委員，另將提名胡博硯任委員並為副主任委員。

其他5名提名人選分別為律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲(國民黨推薦)、輔英科技大學教授蘇嘉宏(國民黨推薦)、東吳大學政治學系教授蘇子喬(民眾黨推薦)，以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。另因前中選會委員蒙志成已於今年6月27日請辭，行政院將提名前桃園市長陳宗義任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權。行政院期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。(編輯：楊翎)